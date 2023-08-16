الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

إحالة 3 متهمين بقتل شاب في الزاوية الحمراء للجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب بالزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية، إلى محكمة الجنايات. 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم استعان بأصدقائه لسرقة المجني عليه والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وعندما رفض الأخير قام بطعنه ليلقي مصرعه في الحال. 

Advertisements


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

نيابة شمال القاهرة الكلية الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي لـ 29 اغسطس

اعترافات المتهم بقتل شاب بسبب كلب في الزيتون

حبس المتهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح

الأكثر قراءة

كيف خرجت من مطار القاهرة؟ سؤال برلماني عن الطائرة المحتجزة بزامبيا

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

التموين: طرح كميات من السكر للبيع في البورصة السلعية

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

منار غانم تكشف سبب انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

علوية جميل، المتسلطة التي أخضعت محمود المليجي لسيطرتها 40 عاما، و3 أحداث مأساوية أجبرتها على الاعتزال

Advertisements

منوعات

المزيد

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أعراض الإصابة بسرطان الجلد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية