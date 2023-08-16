إحالة 3 متهمين بقتل شاب في الزاوية الحمراء للجنايات

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بإحالة 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب بالزاوية الحمراء بسبب خلافات مالية، إلى محكمة الجنايات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وعثرت على جثمان المجني عليه، مصابًا بعدة طعنات.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم استعان بأصدقائه لسرقة المجني عليه والاستيلاء منه علي مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وعندما رفض الأخير قام بطعنه ليلقي مصرعه في الحال.

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وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.