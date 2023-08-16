الكشف على 1437 مريضًا فى قافلة طبية بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة في الدقهلية الكشف على 1437 مريضًا فى قافلة طبية وعلاجية في قرية أبو المعاطي الباز بمركز بني عبيد.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ووجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور متولي عبد العال رئيس مجلس المدينة .

وتم توقيع الكشف على 1437 مريضًا وضمت 12 عيادة منهم ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، أسنان، جلدية، نسا) فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

Advertisements

وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 211، أطفال 184، جراحة 160، أنف وأذن 165، عظام 150،أسنان 180، جلديه 242، نسا وتنظيم اسرة 170، رمد 94.

كما تم إجراء 325 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 55 حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ 100 مريض ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 50 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.