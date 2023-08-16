الأربعاء 16 أغسطس 2023
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منوعات

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

البطيخ المغربي، فيتو
البطيخ المغربي، فيتو

وصلت أزمة البطيخ الملوث في المغرب إلى البرلمان، حيث طالب برلمانيون وزارة الفلاحة والصيد البحري، بالتحقيق في استخدام مبيدات ضارة بالصحة في إنتاج البطيخ الأحمر الموجه للسوق المحلية، وذلك في أعقاب اكتشاف شحنة لا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة بأحد الأسواق التجارية الكبرى.

وفي السياق، وجه الفريق النيابي لحزب "الحركة الشعبية" (معارضة) سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول حقيقة استخدام مبيد "الميثوميل" في منتجات البطيخ الأحمر، وعن أوجه المراقبة المعتمدة في مواجهة استعمال المبيدات الضارة بالصحة، وسلامة المنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع. 

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سحب وإيقاف بيع بطيخ أحمر

فيما أعلنت إحدى الأسواق الكبرى بالمغرب، الأسبوع الماضي، عن سحب وإيقاف بيع بطيخ أحمر، بعد طلب من المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي كشف في بيان أن الفاكهة المباعة تحوي بقايا مبيدات ضارة، ولا تستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.

وأتت دعوة مكتب السلامة الصحية للمجموعة التجارية، بعد اكتشاف آثار بقايا مبيدات ضارة في شحنة بطيخ أحمر بإحدى مراكز التسوق الكبرى بمدينة أكادير، وسط البلاد.

 

البطيخ الملوث قادم من شمال غرب المغرب

من جانبها، سحبت مجموعة تجارية مغربية من أحد متاجرها بطيخا، ذكر المكتب الوطني للسلامة الصحية في بيان أنه يحوي بقايا مبيدات ضارة ولا يستجيب للمعايير الصحية المعتمدة.

وفي وقت سابق، طالب الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل مناقشة موضوع "تسويق البطيخ الأحمر الملوث".

 

مواد مضرة بالصحة

ودعا الحزب المعارض في مراسلته بـ"تحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين عن إغراق السوق الوطنية بهذه المنتجات"، والتي يشير إلى أنه يتم "رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة".

من جانبه، أصدر مكتب السلامة الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، بيانا أكد فيه أن نسبة العينات السليمة من البطيخ الأحمر على مستوى السوق الوطني، بلغت نسبة 95 في المئة، مشيرا إلى أنه أخضع 260 عينة للتحاليل المخبرية.

 

تكثيف المراقبة على البطيخ الأحمر

وأكد المكتب عبر حسابه الرسمي، على "إكس" (تويتر سابقا) أنه يكثف المراقبة على البطيخ الأحمر، عبر أخذ العينات وتحليلها  على مستوى الحقول وأسواق الجملة ووحدات التلفيف والمحلات التجارية والضيعات الفلاحية.

وأفاد البيان بأنه في حالة عدم مطابقة المنتج لمعايير السلامة الصحية، يتخذ المكتب مجموعة من الإجراءات، مثل تحرير محاضر، وإتلاف المحصول غير المطابق، بالإضافة إلى إشعار نقاط البيع من أجل سحب المنتج وعدم تسويقه.

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المغرب حزب الحركة الشعبية أزمة البطيخ الملوث في المغرب وزارة الفلاحة والصيد البحري البطيخ الاحمر مبيدات ضارة بالصحة

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