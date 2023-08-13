الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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منوعات

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

ارتفاع درجات الحرارة،
ارتفاع درجات الحرارة، فيتو

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50,4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد، واعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة.

وقالت المديرية في بيان لها إن "هذا الجو الشديد الحرارة والمعروف بظاهرة "الشركي"، يعزى إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب مما تسبب في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تجاوز المعدل الشهري من 5 إلى غاية 13 درجة، خاصة يومي الجمعة 11 والسبت 12" أغسطس الجاري".

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درجات الحرارة تتخطى الـ50 درجة مئوية في المغرب

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 مئوية في المغرب.

ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وتسبّبت موجة الحر بحريقي غابات شهدهما في الأيام الأخيرة شمال البلاد، في محيط طنجة وشرقا قرب إقليم تازة، وفق مراسلين ميدانيين لوكالة فرانس برس.

 

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ الكوكب بالمكسيك

سجلت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) الرقم القياسي البالغ 80 درجة مئوية في صحراء سونوران - في المنطقة الشمالية الغربية من المكسيك، وفقًا لما ذكرته صحيفة "Excelsior" المكسيكية.

ووفقا للصحيفة المكسيكية، تم قياس الحرارة الشديدة في الصحراء المذكورة على الحدود مع أريزونا في الولايات المتحدة.

وتم إدراج الموقع، في أبريل من العام الجاري، باعتباره أكثر الأماكن سخونة في العالم، بعد أن كان مسجلًا باسم صحراء لوت ووادي الموت في كاليفورنيا.

وأصدرت وكالة "ناسا" البيانات التي تم الوصول إليها بحد أقصى 80.8 درجة مئوية (177.44 فهرنهايت) في الصحراء المكسيكية، وفاجأت حرارة سونورا العلماء لأن الكوكب لم يسجل من قبل منطقة بدرجة حرارة أعلى من ذلك.

 وتم إجراء القياس عن طريق قمرين صناعيين يقومان بتقييم مستويات الأوزون في الغلاف الجوي بشكل يومي.

 وفي المناطق ذات الغيوم القليلة تكتشف هذه التقنية حرارة الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأسطح لتحديد درجة حرارة الأرض.

ووفقًا لما ذكرته مجلة " ناشونال جيوجرافيك"، لا يتم تنفيذ هذا النوع من القياس في المكسيك نظرًا لعدم توافر الأدوات المتخصصة، كما ذكرت وكالة ناسا أن المكسيك هي الدولة الأسرع التي تسخن مقارنة ببقية العالم.

وبناءً عليه، أصدرت السلطات تحذيرًا بعد زيارة هذه الصحاري، صحراء سونوران المكسيكية، وصحراء وادي الموت الأمريكي، لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديها بسبب درجات الحرارة التي لا يمكن احتمالها.

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