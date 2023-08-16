الأربعاء 16 أغسطس 2023
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منوعات

بوساطة عربية، الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده (فيديو)

الشيف بوراك ووالده،
الشيف بوراك ووالده، فيتو

بعد بكاء وحزن ودعوى قضائية، عادت الابتسامة تعلو وجه الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، بعد المصالحة مع والده إثر خلاف اتهم فيه والده بالاحتيال والاستيلاء على أحد مطاعمه.

وشارك رجل أعمال يمني يدعى حامد المقطري مقطع فيديو حديث يوثِّق لحظات المصالحة بين الاثنين.

وفي الفيديو، أثنى والد بوراك على حامد المقطري، حيث قال: "حامد هو واحد من الأشخاص الطيبين، وهو صديقنا منذ ما يقرب من عشرين عامًا".

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الشيف بوراك 

وأبدى الشيف بوراك سعادته في الفيديو ولم يعلق كلاميًّا واكتفى بالابتسامة وإظهار التحية للمتابعين بيده.

وفي 20 يوليو الماضي، أقام بوراك دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، بسبب بيع والده فرع مطعمه الناجح في إسطنبول دون علمه أو موافقته لرجل أعمال أجنبي.

وأثار هذا الأمر توترًا جديدًا في العلاقة بين الأب وابنه، حيث أنكر الأب في بادئ الأمر بيع المطعم، لكن تبين لاحقًًا أنه باعه بالفعل.

وأكد بوراك في أكثر من مناسبة أن مطعمه الوحيد في إسطنبول يقع في منطقة وادي إسطنبول، حيث حذَّر عدة مرات من اللصوص الذين يحاولون استغلال اسمه وصورته.

وعبَّر بوراك حينها عن خيبة أمله بوالده الذي كان يعتبره قدوة في حياته، كما طالب المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

وأكد والد الشيف الذي اشتهر بموهبته المميزة في فنون الطهي أنه كان يواجه أزمة مالية ووجد الحل في بيع المحل لإنقاذ مصالحه الشخصية، واعتذر بعد أن أقر بخطئه في الأذى الذي لحق بابنه.

 

بكاء الشيف بوراك يغضب متابعيه

كان الشيف بوراك تصدر تريند مصر والعالم العربي، وأخذ عشاقه يبحثون عن آخر تطورات حكاية الشيف التركي المشهور بوراك، الذي تسبب ظهوره في مقطع الفيديو الذي بثه، صدمة قوية لكل عشاقه، بعد أن أكد عدم امتلاكه لأي مطعم يحمل اسمه بعد الآن، معلنًا عن البدء في مقاضاة والده، الذي احتال عليه وباع اسم مطاعمه، بدون علمه، لمستثمر أجنبى ما أدى لفقدان بوراك لثروته.

 

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الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير حامد المقطري والد بوراك الشيف بوراك أسطنبول وادي إسطنبول

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