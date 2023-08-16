الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

بعد شرح استمر 10 سنوات، هيئة كبار العلماء تعقد اليوم احتفالية للمجلس الحديثي

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالجامع الأزهر، احتفالية كبرى في إطار برنامج «المجلس الحديثي» لختم كتاب «فتح المغيث» للإمام السخاوي، بشرح فضيلة الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، حيث شرح فضيلته الكتاب بمجلداته خلال 10 سنوات، وزادت محاضراته على 240 محاضرة، تم بثها جميعًا عبر منصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

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احتفالية الأزهر الشريف 

ويحضر الاحتفالية الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وفضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف وطلاب العلم والباحثين من مصر وخارجها، حيث يعد المجلس الحديثي هذه المرة حدثًا تاريخيًّا نظرًا لأهمية الكتاب وشارحه ومدة الشرح التي بلغت 10 سنوات ومحاضرات متواصلة، ومن المقرر أن تتم إجازة الحاضرين للمجلس.

 

الحد الأقصى لبقاء الطلاب في الفرقة الواحدة بالأزهر

وفي سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 32 مكرر (و)، الصادر في 13 أغسطس 2023، قرارى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منها قرار إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن استبدال بنص المادة (٢٢٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لـسنة ١٩٦١، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، المشار إليها النص الآتى: "يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب فى الفرقة الواحدة سنتين فقط، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التى بها هذه الفرقة، فيفصل الطالب الذى يستنفد سنتين.

ويجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة قبـل النهائيـة والفرقة النهائية بفرصتين إضافيتين للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وبالنسبة إلى الكليات التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل يعامـل طـلاب الفرقة الثانية بالكليات التى بها فرقة إعدادية وكذلك طلاب الفرقة الثالثة بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طلاب الفرقة قبل النهائية.

 

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