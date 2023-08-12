الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

عقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، النسخة التاسعة والثلاثين من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح "، حيث دار موضوع حلقة اليوم حول "حسن المعاملة"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبمتابعة د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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نشاط الجامع الأزهر

وقال الدكتور عبد الله الحسيني، منسق العلوم الشرعية للوجه القبلي، إن الكرم يعني إنفاق المال الكثير بسهولة من النَّفس في الأمور الجليلة القدر، الكثيرة النَّفع، مؤكدا أنه من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام والتي بنبغي أن نربي أبناءنا عليها ؛ لأن الله تعالى يقول ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار: 6].ويقول النبي ﷺ "إنَّ الله جواد يحبُّ الجوادَ، ويحب معاليَ الأخلاق، ويكره سَفْسافها"؛ أخرجه ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح.

واستشهد الحسيني، بحديث للإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرسَلة".

وساق د. الحسيني، قصة الصحابي الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم حاجته هو وزوجته وأبنائه الشديدة إلى ذلك الطعام ليتعلم الناس، من ذلك الفعل كيف يكون الكرم.

ملتقى الطفل في الجامع الأزهر

وحول تنمية مهارات الكتابة والقراءة لدى النشء، تناول د. محمد عبدالمجيد، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف، أركان الجملة الفعلية موضحا أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، وتتكون الجملة من جزئين أساسيين هما الفعل والفاعل؛ نحو لمعَ البرقُ - عوى الذئبُ.

وبيّن أن الفعل هو الحدث الذي يتم بواسطته الركن الثاني وهو الفاعل "الذي يقوم بإحداث الفعل"، مضيفا أنه قد يلحق بالفعل بعض المتعلقات، مثل المفاعيل، وشبه الجملة: الجار والمجرور، وأن الجملة إذا اكتفت واتضحت من خلال الفاعل فهنا يسمى الفعل (بالفعل اللازم)، مضيفا أنه إذا احتاجت الجملة إلى المفعول؛ فيسمى الفعل هنا (بالمتعدي)، ومن الأفعال ما يتعدى إلى مفعول واحد أو أكثر نحو يزرع الفلاحُ الحقل، ظننتُ الجوَ باردًا، أعلمتُ محمدًا العلمَ نافعًا.

وأضاف د. عبد المجيد: يلحق الفعل بعض المتعلقات مثل المفاعيل، وشبه الجملة: الجار والمجرور؛ نحو أكلتُ التفاحةَ أكلًا، تتفتح الأزهارُ في الربيع، برز الهلالُ في السماء، وبين أن الفعل قد يكون ماضٍ، نحو حضرَ الولدُ إلى المسجد، أو مضارع نحو يذهبُ الفلاحُ إلى الحقل، أو أمر نحو أحفظْ القرآنَ، كما أن الفاعل قد يكون ظاهر أو مضمر نحو يلعبُ الولدُ بالكرة - ( شربتُ اللبنَ - اجتهد في عملك ) - انكسر الزجاج.

وفي نهاية الملتقى، ختم الباحثان حديثهما بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعًا لهم على المشاركة.

يذكر أن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.