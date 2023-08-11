مقتل 20 جنديا سوريا وإصابة 10 آخرين في كمين لتنظيم داعش بدير الزور
أكد مصدر أمني سوري بأن 20 جنديًّا سوريًّا قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.
كمين داعشي لحافلة جنود سورية
وقال المصدر لوكالة نوفوستي الروسية: "قُتل 20 جنديًّا وأصيب 10 آخرون في كمين لحافلة تقلهم شرق محافظة دير الزور".
وأشار المصدر إلى أن "إرهابيي تنظيم "داعش" نصبوا كمينًا للحافلة العسكرية في بادية الميادين".
وأفادت وكالة "سانا" في وقت سابق بـ"مقتل مراسل قناة "سما" وعنصرين في الجيش وإنقاذ مصور "الإخبارية"، وذلك بتفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عودتهم في الشياح بريف درعا بعد إحباط عملية لتهريب المخدرات".
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