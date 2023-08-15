كتيبة العياش الفلسطينية تتبنى إطلاق صاروخ قسام 1 على مستوطنة إسرائيلية

أصدرت ما تسمى "كتيبة العياش" الفلسطينية في الضفة الغربية بيانا، تبنت خلاله محاولة إطلاق صاروخ صوب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن فلسطينيين نفذوا محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

قصف مغتصبة شاكيد

فيما ذكرت "كتيبة العياش" في بيانها، أنه "تمكن مجاهدونا من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام 1".. ومستوطنة شاكيد مستوطنة عشوائية غير قانونية.

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جاء هذا التطور بالتزامن مع تصاعد العنف بين الجانبين والمستمر منذ أشهر.

في السياق، وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ما حدث بأنه "فشل إطلاق صاروخ"، مشيرًا إلى أن "الجنود عثروا على بقايا صاروخ بدائي وقاذفة".

وتعد هذه هي المرة الرابعة منذ 26 يونيو التي تعلن خلالها القوات الإسرائيلية عن إطلاق أو محاولة إطلاق صواريخ من شمال الضفة الغربية.

مقطع فيديو لاطلاق صاروخ قسام 1 من قبل كتيبة العياش تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين *الجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق.. pic.twitter.com/7Mr44fxpXW — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) August 15, 2023

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

يشار إلى أنه في الوقت الذي تمتلك فيه الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة كميات كبيرة من الصواريخ، إلا أن الأمر مختلف في الضفة الغربية.

الطائرات المسيرة الإسرائيلية تقصف أهدافا فلسطينية

وفي الفترة الأخيرة، طورت القوات الإسرائيلية من أسلوب عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، حيث استخدمت الطائرات المسيرة في ضرب أهداف فلسطينية، مثلما حدث في جنين مطلع الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء أيضًا، استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى ما لا يقل عن 216 فلسطينيًا، إضافة إلى 28 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم أطفال في الجانب الفلسطيني.

صاروخ على تجمع سكني إسرائيلي

وقبل أقل من شهر، أعلن نشطاء فلسطينيون أنهم أطلقوا صاروخًا على تجمع سكني إسرائيلي، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه عثر على بقايا المقذوف شمال الضفة الغربية.

بعدها نشرت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "كتيبة العياش"، مقطع فيديو، قالت خلاله إنها أطلقت صاروخًا على بلدة رام أون شمال إسرائيل.

وفيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إثر نشر الفيديو: إن "قواته عثرت على بقايا صاروخ بدائي قرب بلدة سيلة الحارثية" شمال غربي جنين، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقد سميت "كتيبة العياش" بهذا الاسم تيمنًا بالقيادي المهندس يحيى عياش أحد مؤسسي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، الذي اغتالته إسرائيل في غزة عام 1996.

وتزامن إطلاق الصاروخ البدائي في وقت يحيي فيه اليهود ذكرى خراب الهيكل (التاسع من آب بحسب التوقيت العبري)، أي اليوم الذي دمر فيه المعبدان اليهوديان. ويعتقد اليهود أنهما موجودان تحت المسجد الأقصى منذ آلاف السنين في القدس الشرقية المحتلة منذ 1967.

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