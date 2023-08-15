الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

واصلت أسعار العدس، استقرارها اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

 

أسعار العدس اليوم، فيتو

 

سعر العدس في السوق المصري

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 46 و49 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

Advertisements

 

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

تراجع فاتورة واردات مصر من العدس

وفي سياق آخر، كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، تراجع فاتورة واردات مصر من  العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى  من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار. 

 

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس  خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575  ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس الفول البلدي اسعار البقوليات اليوم الوجبات المصرية سعر العدس اليوم

مواد متعلقة

تفسير حلم العدس في المنام وعلاقته بالتعب والهموم ووجود منغصات في الحياة

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

40 جنيها تراجعا فى سعر جرام الذهب بالأسواق

الفصل بعد عامين، مدبولي يقر الحد الأقصى لبقاء طلاب الأزهر في الفرقة الواحدة

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

مركب كاميرات تجسس بتصورني في البيت، زوجة سعد الصغير تحرر محضرًا ضده

قانون التصالح فى مخالفات البناء، تعرف على حالات تؤدي لرفض طلب التصالح بالقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية