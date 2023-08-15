اجتياز المقابلات وكتابة الـ CV، تفاصيل مبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب للالتحاق بسوق العمل بالدقهلية (فيديو)

أجرت “ فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان “توفر 5 آلاف فرصة عمل وتدريب الشباب على اجتياز المقابلات وكتابة السيرة الذاتية.. مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومحافظة الدقهلية”

والتقت “فيتو” بـمحمد عادل الرفاعى متطوع فى مؤسسة حياة كريمة فى محافظة الدقهلية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وقال:" هيكون التوظيف خلال يومى 20 و21 أغسطس من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعه الثامنة مساء وسيتم التدريب خلال يومى 16و17و18 من أغسطس بداية من الغد".

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وأشار إلي أنه تم تقسيم فترات لتسهيل المشاركة للشباب الباحثين عن عمل بمحافظة الدقهلية فترة صباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الثامنة مساء ويتم التدريب فى نادى اجتماعى بالمنصورة".

وأضاف:" الشاب الباحث عن فرصة عمل سيتم توفير سيشن وتدريبات عن أنه ازاى يجتاز الاختبارات الشخصيه وكيفية إعداد الـ سى ڤى الخاص به ويؤهله من الحصول على عمل مناسب، وذلك في إطار إيمان مؤسسة حياة كريمة بدور الشباب أن هما ثمرة المجتمع، وذلك بتقديم كافة التسهيلات ودورهم كمتطوعين فى مؤسسة حياة كريمة ومتطوعين فى الحدث، من خلال تسهيل الإجراءات أو التواصل ما بين الشركات الكبرى.



وأشار إلى أن حياة كريمة مؤسسة تهدف إلى دعم كافة أطياف الشعب المصري.



وقال:" متطوعي مؤسسة حياة كريمة موجودين مع الشعب فى كافة المجالات منها تمكين اقتصادي ودعم مواد غذائية وصكوك أضاحى، والمؤسسه تقوم بدورها فى البنية التحتية من رصف طرق وشبكات مياه وصرف صحي والتي بدأت بمبادرة الريف المصري".



وتابع:" المبادرة المعلن عنها هى مبادرة ملتقى التوظيف بمشاركة عدد من الوزارات"، مؤكدا أن الاستعداد لملتقى التوظيف الأول بالدقهلية باستاد المنصوره أيام 20 و21 الجاريين.

كما أشارت الدكتورة شيماء أسامة عضو بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية إلي تواجد عدد من الشركات لتوفر فرص عمل للباحثي عن وظيفة.

ومن جانبه كان أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنظيم مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية ملتقي توظيفي للشباب يومي 20 و21 أغسطس 2023 فى الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص.

وأشار " المحافظ " إلى أن مؤسسة حياة كريمة تنظم دورة تدريبية للشباب الراغبين في حضور الملتقي ايام 15و 16و 17 أغسطس فى النادي الاجتماعي باستاد المنصورة.

كما أوضح أن الهدف من الدورة التدريبية هو تدريب الشباب علي كيفية إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية وكيفية الاستعداد الجيد لضمان الحصول علي وظيفة مناسبة في أحد الشركات والقطاعات الخاصة.

وأكد " المحافظ " أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء الرئيس للجمهورية الجديدة فهي ابعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشركات والقطاع الخاص.

ومن جانبه أوضح العقيد اسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بأن الدورة التدريبية سيتم انعقادها بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي علي مدار ثلاث ايام علي فترتين صباحية ومسائية، الفترة صباحية من الساعه 10 صباحا وحتي الساعه 2 ظهرا، بينما الفترة مسائية ستنعقد من الساعه 4 مساءًا حتي الساعه 8 مساءًا.

وأشار إلي أن المؤسسة قررت عقد الدورة علي فترتين من أجل إتاحة الفرصة أمام اكبر قدر ممكن من الشباب لحضور هذه الدورة والتي ستعد نقطة تحول مهمه في حياة الشباب المتدربين، في ظل وجود عدد كبير من الشركات الكبري والتي توفر فرص عمل لكافة التخصصات.