الجمعة 11 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا: الكشف على 1224 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية السمطا ضمن حياة كريمة

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد ١٢٢٤ مواطنا في ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٥٥ حالة طب أطفال، ٣٢٦ حالة أمراض باطنة، ٢٦٩ حالة طب وجراحة العيون، ٥٧ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٤٥ حالة أمراض نساء وتوليد، ٤٤ حالة تنظيم الأسرة، ٢٨ حالة جراحة عامة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٦٨ حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.
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و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٧٤ مواطنا.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز دشنا محافظة قنا محافظ قنا

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