السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ 288 مشروعا ضمن حياة كريمة

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادى الجديد بمركزي منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد.

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14 مجمعا خدميا

حيث استعرض المحافظ – خلال اللقاء – الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لمجمعات خدمات المواطنين التى تم ويجرى تنفيذها بقرى مركزى منفلوط وديروط وعددها 14 مجمعا وبحث سبل تسريع وتيرة العمل ونهو كافة الملاحظات لتسليم المشروعات وتشغيلها بعد استكمال تأثيثها وتوصيل المرافق لها ودخولها الخدمة.

 

288 مشروعا لتطوير الريف المصري 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 288 مشروعا بتكلفة 3 مليارات و34 مليون جنيه ومنها 14 مجمع خدمات بنسبة تنفيذ تعدت 90 % و14 مجمعا زراعيا و2 مجمعات سكنية و137 كوبري مشاة وكباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و40 وحدة صحية بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) 34 مركز شباب بالإضافة إلى إنشاء 18 وحدة إسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء ما بين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 14 مشروعا وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 15 مشروعا جاري تنفيذها بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 89% لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الشيخ شحاتة ضمن حياة كريمة

تنفيذي أسيوط يستعرض 288 مشروعا بمبادرة حياة كريمة في منفلوط


وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

 

 

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