الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

راشفورد مهاجم مانشستر
راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن الهولندي إيرك تين هاج تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون اليوم الإثنين، في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

 

تشكيل مانشستر يونايتد، فيتو 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

Advertisements

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

 

وانتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شارك
 

مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي تشكيل مانشستر يونايتد وولفرهامبتون تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

مواد متعلقة

بعد نشره وحذفه، كريستيانو رونالدو يغرد مجددا بالعربية

هل كان مخطط لإبعاد خالد رفعت، الزمالك بلا ممثل داخل الرابطة بعد اعتذار أمير مرتضى

اتحاد جدة يضرب الرائد بثلاثية في الجولة الأولى من الدوري السعودي (صور)

أمير مرتضى منصور يعتذر عن عدم ترشحه لعضوية رابطة الأندية (مستند)

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والرائد في الشوط الأول (فيديو)

بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الرائد في الدوري السعودي

ديلجادو يقود هجوم الهلال أمام أبها في الدوري السعودي

رسميا، زد يضم إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لمدة خمس سنوات

الأكثر قراءة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

مشترٍ يوجه رسالة لصافيناز كاظم: مستعد أقتني جواب مالك الشباز بأي ثمن

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

الأهلي يعلن رسميا رحيل محمد شريف للخليج السعودي

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين ، مؤشر الذهب العالمي 14-8-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 14-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر اليوان الصيني يعود إلى الوراء في تعاملات المساء اليوم

المزيد

انفوجراف

فؤاد المهندس رفضها كممثلة وطلبها للجواز على خشبة المسرح.. محطات في حياة فتافيت السكر شويكار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية