تعيين إبراهيم جاد رئيسا لقناة ON العامة

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الكاتب الصحفي إبراهيم جاد رئيسا لقناة ON العامة، وذلك وفقا للتغييرات الجديدة ومنظومة التطوير التي تسعى إليها المتحدة للقنوات التليفزيونية وغيرها من المؤسسات التي تخضع لها.

وكانت الشركة المتحدة أعلنت اليوم أيضا تعيين الكاتب الصحفي أسامة الشيح رئيسا لقطاع القنوات الرياضية، والكاتب الصحفي بشير حسن رئيسا لقناة CBC العامة.

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وقامت الشركة المتحدة مؤخرًا باختيارها كوادر من المرأة والشباب فى مختلف القطاعات الإخبارية والإعلامية، إذ أصدرت قرارًا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة DMC، والإعلامي أحمد الطاهري رئيسا لقطاع القنوات الإخبارية بالشركة، وتعيين الإعلامي أحمد فايق رئيسا لقطاع البرامج، وتعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج.

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