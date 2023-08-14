تعيين بشير حسن رئيسًا لقناة cbc

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعيين الكاتب الصحفي بشير حسن رئيسًا لقناة cbc العامة، وذلك وفقا للتغييرات الجديدة ومنظومة التطوير التي تسعى إليها المتحدة للقنوات التليفزيونية وغيرها من المؤسسات التي تخضع لها.

وتولى الكاتب الصحفي بشير حسن منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم وترأس من قبل تحرير قناة المحور وبرنامج "90 دقيقة" و"48 ساعة" و"مصر كل يوم"، ثم انتقل إلى قناة "ten" ليترأس تحرير برنامج "مساء القاهرة" كما عمل في التلفزيون المصري وقناة أبو ظبي والراي الكويتية، كما أنه من بين كتاب الرأي المميزين ببوابة فيتو.

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وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قامت مؤخرًا باختيارها كوادر من المرأة والشباب فى مختلف القطاعات الإخبارية والإعلامية، إذ أصدرت قرارًا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسًا لشبكة DMC، والإعلامي أحمد الطاهري رئيسا لقطاع القنوات الإخبارية بالشركة، وتعيين الإعلامي أحمد فايق رئيسا لقطاع البرامج، وتعيين عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج.