الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط قائد سيارة ضايق سيدة بطريق إسكندرية وتلاعب فى اللوحات المعدنية

السيارة المستخدمة
السيارة المستخدمة فى الواقعة،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمنًا  تضرر سيدة من قائد سيارة لقيامه بتعريض حياتها للخطر بطريق “القاهرة - الإسكندرية” الصحراوى والتلاعب بأرقام السيارة. 

التلاعب فى اللوحات المعدنية لسيارة بطريق إسكندرية الصحراوى 

 

تابعت الأجهزة الأمنية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمنًا تضرر  سيدة من قيام قائد إحدى السيارات الملاكى بمضايقتها أثناء قيادتها سيارتها بطريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوى) وتعقبها معرضًا حياتها للخطر، فضلًا عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

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وبسؤال الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، أيدت مضمون المنشور وتم ضبط المشكو فى حقه أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، والسيارة المستخدمة فى الواقعة والتى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية.

 

 وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارة.

 

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