الأمن العام يضبط 297 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن؛ وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

خلال 24 ساعة ضبط 297 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح نارى

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 297 قضية مواد مخدرة بإجمالي 335 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,167 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت (68,720 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (19,661 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (18,400 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (4,135 كيلو جرام)، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,255 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (863 جراما)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت (340 جراما)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرامات) و(1198) قرصا مخدرا.



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قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وضبط 124 قطعة سلاح نارى بحوزة 102 متهم و244 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 73926 حكما قضائيا متنوعا شملت (282) حكم جناية- (23055) حكم حبس جزئى- (3775) حكم حبس مستأنف- (36626) حكم غرامة- (10188) مخالفة.



ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (10) متهمين، ارتكبوا (18) حادثا متنوعا، و34 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و(221) دراجة نارية مخالفة وإعادة (14) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها وضبط (23185) مخالفة مرورية متنوعة بالاضافة الى فحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.