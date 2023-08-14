الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

بنزيما يقود هجوم الاتحاد أمام الرائد في الدوري السعودي

بنزيما، فيتو
بنزيما، فيتو

الدوري السعودي ، أعلن البرتغالي نونو سانتو تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

وكان العميد خرج من بطولة كأس الملك محمد سلمان للأندية العرب الأبطال، على يد الهلال في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويرغب في بداية قوية بالدوري لمصالحة جماهيره.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

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في خط الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

في خط الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي اليوم

يلتقي فريق الاتحاد بنظيره فريق الرائد، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023.

وسينطلق اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي 

وتذاع مباراة فريق الاتحاد اليوم ضد نظيره فريق الرائد، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، على SSC HD 1.

فيما خرج النجم الدولي المصري طارق حامد، من حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي.

ولم يغادر طارق حامد مع بعثة الاتحاد إلى القصيم لمواجهة الرائد، غدا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وكان نجم الفراعنة عاد إلى تدريبات الاتحاد بشكل طبيعي منذ خروج اتحاد جدة من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على يد الهلال (3-1).

وتعرض طارق حامد، لإصابة قوية بالوجه أمام الصفاقسي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إثر تدخل عنيف من العراقي حسين علي جاسم.

ويعتبر طارق حامد أبرز المحترفين المرشحين للرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، عندما يحسم الاتحاد صفقة المدافع.

وجهة طارق حامد المقبلة 

كشفت موقع سعودي مفاجأة حول طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة، بعد اقتراب إعلان رحيله عن فريقه السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرض مغري من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري.

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

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الدوري السعودي نونو سانتو تشكيل اتحاد جدة اتحاد جدة الرائد

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