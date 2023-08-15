الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

شاف ابنه مصاب، تفاصيل مشاجرة أمين شرطة وطليقته داخل نادي طلخا بالدقهلية

تحقيق، فيتو
تحقيق، فيتو

تبادل أمين شرطة وطليقته الاتهامات فيما بينهما أثناء تنفيذ حكم رؤية لطفلهما بنادي طلخا في الدقهلية.

وحرر أمين شرطة وطليقته محضرًا بمركز شرطة طلخا وذلك بعد تبادلهما الاتهام فيما بينهم بالإهمال والتعدي بالسب والشتم وذلك خلال تنفيذ حكم رؤية الأول لطفلة داخل نادي المهندسين بمدينة طلخا محافظة الدقهلية.


كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة داخل نادي طلخا.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول:"م.ع.م"، 44 عامًا، أمين شرطة، وطرف ثان طليقته"و.م.ح"، 40 سنة، موظفة ويقيمان بمركز طلخا.


بسؤال الأول قرر أنه حال تواجده بالنادي لتنفيذ حكم الرؤيا لنجله "م"، 8 سنوات، المقيم طرف طليقته، تفاجأ بإصابته بتشوه في القدم اليمنى واتهم الثانية بالإهمال في رعايته.


بسؤال الطرف الثاني اتهمت الطرف الأول بالتعدي عليها بالسب والشتم وعدم دفع نفقة الصغير وعللت إصابة ابنها بتعثره حال لعبة كرة القدم وسقوطه أرضًا.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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