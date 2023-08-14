ضبط أكثر من 30 كيلو بانجو وسلاح ناري بحوزة شخصين بالغربية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود)، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 30.300 كيلو جرام - فرد محلي وطلقتين لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.
ضبط بانجو وسلاح ناري بحوزة شخصين بالغربية
وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بـ 60 ألف جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
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