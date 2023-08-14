وزير التعليم العالي: 112 ألفا و240 طالبا تقدموا برغباتهم خلال تنسيق المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد الطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2023، إذ بلغوا 112 ألفا و240 طالبا تقدموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مقسمين على الشعبتين العلمية بـ 22304 طلاب والأدبية 47973 طالبا، بينما تخلف 2703 طلاب عن تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وعقد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وكان مكتب التنسيق بدأ فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من السبت الموافق 5 أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذي أقرته وزارة التعليم العالي كالتالي:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، عدد الطلاب: 22304

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أى بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أى بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923

الإجمالى 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

تنسيق الجامعات، فيتو

المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي اليوم

ويمكن متابعة المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads)



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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تنسيق المرحلة 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.