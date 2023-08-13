الأحد 13 أغسطس 2023
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تنسيق الكليات 2023، الفرق بين كلية الحقوق عربي وإنجليزي وفرنساوي ومصروفات كلا منهم

كلية الحقوق، فيتو
كلية الحقوق، فيتو

تنسيق الكليات 2023، يستطيع أي طالب رشح له مكتب التنسيق كلية الحقوق أن يلتحق بالقسم العربي بالكلية بدون أي شروط تذكر، لكن يرغب بعض الطلاب في الالتحاق بالأقسام الأخرى بكلية الحقوق مثل حقوق إنجليزي أو حقوق فرنساوي، لكن لا يعرفون شروط الالتحاق بكل منهما ومميزات الدراسة بهما، لذا نستعرض معكم في التقرير الآتي كل ما تريدون معرفته عن أقسام كلية الحقوق العربي والإنجليزي والفرنسي ومزايا كل منهم والمصروفات الدراسية أيضا.

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شروط القبول بكلية حقوق إنجليزي 2023


لكي تلتحق بقسم حقوق انجليزي من كلية الحقوق فيجب أن يكون مجموع اللغة الانجليزية لديك أكثر من 80% ويكون التحاقك بالكلية بنظام الانتظام وليس الانتساب.


شروط القبول بكلية حقوق فرنساوي 2023


لكي يلتحق طالب ثانوية عامة بشعبة حقوق قسم فرنساوي فتشترط بعض الجامعات أن يكون الطالب خريج مدرسة لغات باللغة الفرنسية ويكون الطالب انتظام وليس انتساب ويتخطى الطالب امتحان قدرات تقدمه الكلية لمن يريد الالتحاق بهذه الشعبة.

طلاب الثانوية العامة،  فيتو


شروط القبول المقترحة بالشعبة الفرنسية بكلية الحقوق 

 
- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (للعام الحالي ).

- أن يؤهله مجموعة للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) .

- يجتاز الطالب اختبارا تحريريا وشفويا في اللغة الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة.

- حصول الطالب على Delf B2

- يتم التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:

- درجات المجموع الكلى للثانوية العامة.

- درجة اللغة الفرنسية (Français Général ).

- درجة الــ Delf B2.

- درجة الاختبار التحريري.

- درجة الاختبار الشفوي.

مميزات الدراسة بكلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية وشعبة اللغة الفرنسية


تعتبر كلية الحقوق شعبة اللغة الانجليزية وشعبة اللغة الفرنسية من أفضل الكليات الآن وذلك لشروط القبول بهما والتي تتطلب المجموع العالى سواء المجموع الكلى أو المجموع في اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، هذا بخلاف العدد قليل الذي يلتحق بالشعبتين والذي لا يتجاوز في بعض الأحيان 45 طالبا في القسم.

ومن حيث المستقبل فاللغة مطلوبة في الوظائف المرموقة في أي مكان وكذلك في النيابات والشركات الدولية التي تصل مرتباتها إلى 3000 دولار شهريا، ويمكن العمل أيضا في مكاتب المحاماة الدولية والسفارات كملحق قانونى.

مواد كلية الحقوق الفرقة الأولى

• علم الإجرام والعقاب.

• اللغة الأجنبية ومصطلحاتها القانونية.

• المدخل للعلوم القانونية.

• الاقتصاد.

• المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ونظرياته العامة .

• المدخل للعلوم القانونية.

• تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية .

• النظم السياسية والقانون الدستوري .

• القانون الدولي العام.

• التنظيم الدولي.

مواد حقوق إنجليزي

• علم الإجرام وعلم العقاب باللغة الإنجليزية.

• التنظيم الدولي باللغة الإنجليزية.

• النظم السياسية والمبادئ الدستورية باللغة الإنجليزية.

• الاقتصاد باللغة الإنجليزية.

• مقدمة النظام القانوني الأنجلو أمريكي باللغة الإنجليزية.

• الشريعة الإسلامية.

• مدخل العلوم القانونية.

• الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

• اللغة الفرنسية.

• القانون الدستوري.

• تاريخ القانون.


مصروفات كلية حقوق إنجليزي وفرنساوي


ويرصد موقع «فيتو»، في تقريره التالي، مصروفات كلية حقوق إنجليزي وفرنساوي، للتسهيل على طلاب الثانوية 2018، في أثناء اختيارهم كلية حقوق إنجليزي وفرنساوي.

1. مصروفات كلية حقوق إنجليزي 2023 في الجامعة البريطانية، 113 ألف جنيه

2. مصروفات كلية الحقوق « الدراسات القانونية »، في جامعة فاروس، 40 ألف جنيه.

3. مصروفات كلية حقوق إنجليزي، في الجامعات المصرية الحكومية، تتراوح بين 10 آلاف جنيه، حتى 15 ألف جنيه.

4. مصروفات كلية حقوق فرنساوي، في الجامعات المصرية الحكومية، بين 13 حتى 17 ألف جنيه.

5. مصروفات كلية الشريعة والقانون، باللغة الإنجليزية، تبلغ نحو 7 آلاف جنيه.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

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