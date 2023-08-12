تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

تنسيق الكليات 2023، مع اقتراب انطلاق تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، يزداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل عن كليات المرحلة الثانية، لذلك نستعرض معكم فيما يأتي تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وأدبي للعام الماضي 2022.

تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2023

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

تربية نوعية بور سعيد 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260

حقوق انتساب موجه- عين شمس 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260

تجارة انتساب موجه أسيوط 260

تجارة انتساب موجه بني سويف 260

حقوق الزقازيق 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 259

آداب أسيوط 259

آداب انتساب موجه أسوان 259

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي 258

آداب سوهاج 258

حقوق حلوان 258

آداب المنيا 258

آداب انتساب موجه بني سويف 258

حقوق بنها 257

حقوق انتساب موجه حلوان 257

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب جنوب الوادي 257

حقوق المنصورة 256

حقوق أسوان 256

آداب انتساب موجه أسيوط 256

حقوق أسيوط 256

حقوق الفيوم 256

آداب انتساب موجه المنيا 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

آداب انتساب موجه سوهاج 255

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

أما عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة علمي علوم، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة بأقل من 246 درجة، وهو ما توضحه وزارة التعليم العالي في الأيام المقبلة ليتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم للالتحاق بكليات المرحلة الثانية والمتوفرة في كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، فضلا عن كليات علوم وكليات تجارة وبعض كليات أدبي التي تفتح أبوابها لطلاب علمي.

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

سياسة واقتصاد بني سويف 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

تمريض دمياط 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تخطيط عمراني القاهرة 339

علوم السويس339

علوم بني سويف 339

علوم حلوان 339

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338

ألسن عين شمس 338

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

علوم العريش 338

علوم الوادي الجديد 338

علوم بنات عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن أسوان 337

تمريض الزقازيق 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

ألسن الأقصر 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

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وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».