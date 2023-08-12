السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

تنسيق الكليات 2023، مع اقتراب انطلاق تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، يزداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل عن كليات المرحلة الثانية، لذلك نستعرض معكم فيما يأتي تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وأدبي للعام الماضي 2022.

تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2023 

 

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
تربية نوعية بور سعيد 260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260
حقوق انتساب موجه- عين شمس 260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260
تجارة انتساب موجه أسيوط 260
تجارة انتساب موجه بني سويف 260
حقوق الزقازيق 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 259
آداب أسيوط 259
آداب انتساب موجه أسوان 259
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
آداب سوهاج 258
حقوق حلوان 258
آداب المنيا 258
آداب انتساب موجه بني سويف 258
حقوق بنها 257
حقوق انتساب موجه حلوان 257
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
آداب جنوب الوادي 257
حقوق المنصورة 256
حقوق أسوان 256
آداب انتساب موجه أسيوط 256
حقوق أسيوط 256
حقوق الفيوم 256
آداب انتساب موجه المنيا 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
آداب انتساب موجه سوهاج 255

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 تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

 

أما عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة علمي علوم، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة بأقل من 246 درجة، وهو ما توضحه وزارة التعليم العالي في الأيام المقبلة ليتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم للالتحاق بكليات المرحلة الثانية والمتوفرة في كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، فضلا عن كليات علوم وكليات تجارة وبعض كليات أدبي التي تفتح أبوابها لطلاب علمي.

 

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

سياسة واقتصاد بني سويف 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

تمريض دمياط 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تخطيط عمراني القاهرة 339

علوم السويس339

علوم بني سويف 339

علوم حلوان 339

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338

ألسن عين شمس 338

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338

علوم العريش 338

علوم الوادي الجديد 338

علوم بنات عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن أسوان 337

تمريض الزقازيق 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

ألسن الأقصر 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

 

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية».

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

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