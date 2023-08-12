تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي
تنسيق الكليات 2023، مع اقتراب انطلاق تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2023، يزداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل عن كليات المرحلة الثانية، لذلك نستعرض معكم فيما يأتي تنسيق المرحلة الثانية لطلاب شعبة علمي علوم وأدبي للعام الماضي 2022.
تنسيق المرحلة الثانية أدبي 2023
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
تربية نوعية بور سعيد 260
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260
حقوق انتساب موجه- عين شمس 260
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260
تجارة انتساب موجه أسيوط 260
تجارة انتساب موجه بني سويف 260
حقوق الزقازيق 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 259
آداب أسيوط 259
آداب انتساب موجه أسوان 259
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258
تربية (طفولة) جنوب الوادي 258
آداب سوهاج 258
حقوق حلوان 258
آداب المنيا 258
آداب انتساب موجه بني سويف 258
حقوق بنها 257
حقوق انتساب موجه حلوان 257
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
آداب جنوب الوادي 257
حقوق المنصورة 256
حقوق أسوان 256
آداب انتساب موجه أسيوط 256
حقوق أسيوط 256
حقوق الفيوم 256
آداب انتساب موجه المنيا 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
آداب انتساب موجه سوهاج 255
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تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم
أما عن تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة علمي علوم، فمن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتسجيل رغبات طلاب علمي علوم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة بأقل من 246 درجة، وهو ما توضحه وزارة التعليم العالي في الأيام المقبلة ليتمكن الطلاب من كتابة رغباتهم للالتحاق بكليات المرحلة الثانية والمتوفرة في كليات حاسبات وذكاء اصطناعي، فضلا عن كليات علوم وكليات تجارة وبعض كليات أدبي التي تفتح أبوابها لطلاب علمي.
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
سياسة واقتصاد بني سويف 342
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
تمريض دمياط 340
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
تخطيط عمراني القاهرة 339
علوم السويس339
علوم بني سويف 339
علوم حلوان 339
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338
ألسن عين شمس 338
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338
علوم العريش 338
علوم الوادي الجديد 338
علوم بنات عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن أسوان 337
تمريض الزقازيق 337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
ألسن الأقصر 336
ألسن بني سويف 336
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336
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