تنسيق الكليات 2023.. تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي ورواتب خريجيها.. وأكثر من 20 تخصصا يمكن العمل فيه بعد التخرج

كليات الذكاء الاصطناعي في مصر 2023

كلية الذكاء الاصطناعي، في الفترة الأخيرة ذاع صيت الذكاء الاصطناعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محركات البحث المختلفة، فمعروف أننا دخلنا عصر التكنولوجيا منذ سنوات، لكن الذكاء الاصطناعي بمفهومه وقدراته المتطورة الموجودة الآن أحدث ثورة جديدة في التكنولوجيا، وتزامنا مع هذا كان لابد من استحداث مناهج دراسية مواكبة لذلك التطور، من هنا جاءت فكرة إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي، لذا يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023، ومميزات الالتحاق بها وراتب خريجيها.

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تتواجد كلية الذكاء الاصطناعي في 9 محافظات مختلفة في جامعات «القاهرة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، دمهنور، الزقازيق، الأقصر، المنوفية، بنها»، وتضم 4 أقسام رئيسية «برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، الروبوتات والآلات الذكية، علوم البيانات».

الذكاء الإصطناعي، فيتو

مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي في مصر

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن الذكاء الإصطناعي سيؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة فى وظائف واحتياجات سوق العمل، ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعى فيما يقرب من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوي من الذكاء الاصطناعى حسب المنطقة بين 2018-2030 إلى 25.5%.

مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي 2023

وأضاف المصدر أن مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي في مصر مفتوح إلى أبعد حد بتعدد البرامج في أقسامها، منها برنامج «المعلوماتية الحيوية» المخصص لخريجي الثانوية العامة من الشعبتين «علمي علوم، علمي رياضة» بنظام الساعات المعتمدة، فضلا عن برنامج «المعلومات الطبية» في بني سويف، المخصص لدرجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في المعلوماتية الطبية.

مستقبل كلية الذكاء الاصطناعي 2023، فيتو

رواتب خريجي كلية الذكاء الاصطناعي في مصر

ولفت المصدر إلى أن مستقبل كليات الذكاء الإصطناعي مبهر ماديًا وعمليًا كذلك، خصوصًا إن المقابل المادي ورواتب خريجي كلية الذكاء الاصطناعي يكون كبيرا بسبب قلة الخريجين أو الملمين بهذا المجال، مشيرا إلى أنه في الخارج يحصل خريج كلية الذكاء الاصطناعي على رواتب عالية تصل إلى 170 ألف دولار أمريكي.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023

وجاء تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي للعام الماضي كالتالي:

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي علوم

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 366 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 360 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357 درجة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي علمي رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 338 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330 درجة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي، فيتو

مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي 2023

وصلت مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي نحو 770 جنيهًا للساعات المعتمدة، وكانت الرسوم الإدارية 1800 جنيه، وذلك في السنوات الماضية، ولكن لا تختلف قيمة مصروفات كلية الذكاء الاصطناعي هذا العام بدرجة كبيرة عن الأعوام الماضية.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي في مصر للطلاب الوافدين

ويحتاج الطالب الوافد إلى دفع 1500 دولار أمريكي كرسوم قيد، على أن تكون مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي في مصر للطلاب الوافدين سنويا 5000 دولار أمريكي في المرحلة الجامعية الأولى و5500 دولار أمريكي لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير/الدكتوراه)؛ وذلك في كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية على أن تكون مصاريف الجامعات الخاصة مرتفعة بنسبة قليلة عن الجامعات الحكومية ولكنها تقبل من معدل قبول أقل من الجامعات الحكومية، وتختلف تكاليف الجامعات الخاصة من سنة لأخرى، ولكنها اختلافات طفيفة.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي في مصر، فيتو

فرص العمل المتاحة لخريجي كلية الذكاء الاصطناعي

وتتيح كلية الذكاء الإصطناعي العديد من فرص العمل في مجال البرمجة، ومجال متابعة أعمال الروبوتات، ومجال تصميم النظم وتحليلها، ومجال التطبيقات الحاسوبية، وسرية أمن نظم المعلومات، وتصميم وتطوير الروبوت، والعمل بمجال تمييز الأصوات وتحليل الصور، ومجال صناعة السيارات والطائرات، بالإضافة إلى مجال برمجيات الاستثمار أو الترجمة، وهندسة الكمبيوتر وقاعدة البيانات، ومجال التواصل البصري والتصميم، وأخيرا وليس آخرا العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات.

ما الفرق بين كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الحاسبات والمعلومات؟

الفرق بين كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي يتلخص في أن تخصص الذكاء الاصطناعي يتم فيه التركيز على تعلُم تطوير الآلة حتى تستطيع الفهم وأن تحاكي عقل الإنسان وتنفذ المهام التى صنعت من أجلها دون جهد بشري، بينما دراسة البرمجة بشكل عام في كلية الحاسبات تهدف إلى تطوير أنظمة التشغيل المختلفة مثل تطوير أجهزة الأندرويد ومواقع الويب وغيرها ولكن لا يمكننا أيضًا القول بأن الفارق بين كلية الذكاء الاصطناعي والحاسبات كبير للغاية، فالذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علم الحاسوب وهو قسم من أقسام كلية حاسبات ومعلومات في الكثير من الجامعات ودراسة الأساسيات في كلية حاسبات ومعلومات بشكل عام وتخصص الذكاء الاصطناعي تكون متشابهة.

كلية الذكاء الاصطناعي ، فيتو

مميزات دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي

يحصل الطالب على العديد من المزايا عند الالتحاق بكلية الذكاء الإصطناعي ودراسة هذا المجال، أولها تطوير مهارات التفكير التحليلي والمنطقي، واكتساب قدرات ومهارات عالية في حل المشاكل على الصعيد الأكاديمي، والمهني، وحتى الشخصي، وتطوير الكفاءات في مجال علم الحاسوب وتحديدًا في مجال استخراج البيانات والتنقيب عنها واسترجاع المعلومات، حيث تُعتبر من أهم المواضيع التي تتصدَّر الأبحاث العلمية في الآونة الأخيرة.

كما تفتح دراسة الذكاء الاصطناعي الباب أمام مسارات مهنية وأكاديمية وعلمية مثيرة ومُشوِّقة فضلًا عن حداثتها، وتطورها، ومواكبتها، كما أنها تتيح للطالب العمل في واحدٍ من أكثر المجالات الآخذة بالتصاعد، وإتاحة تخصصات مستقبلية جديدة لم تكن موجودة مسبقًا، كما تساعده على استخدام التكنولوجيا بالشكل الصحيح ممَّا يعود علينا بالنفع والفائدة، واختلاق طرق وسبل جديدة ومحسّنة لحفظ البيانات والمعلومات، واكتساب معرفة علمية واسعة حيث يكتسب خريجي هذه التخصصات لمحة عن مواضيع عدة مثل أنظمة الشبكات، وعلم الروبوتات، والفيزياء، والرياضيات، والتفاضل، والتكامل.

توفر دراسة الذكاء الاصطناعي أيضا للطالب فرص العمل في كبرى الشركات العالمية التي يعتمد مجال عملها على التكنولوجيا مثل شركة مايكروسوفت، وشركة أوراكل، وشركة فيسبوك، وتمكنه أيضا من اختراع تطبيقات تُسهِّل حياتنا العلمية، كما أنها من التخصصات ذات الأجور مرتفعة، فالذكاء الإصطناعي يُعتبر مجال مميز لجني المال حيث أنَّه لا يتطلَّب رأس مال ويُحقِّق أرباحًا كثيرة.

دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي، فيتو

سلبيات دراسة تخصص الذكاء الاصطناعي

ومثل أي شىء له إيجابيات وسلبيات فيُعتبَر تواجد هذا التخصص من أكبر التحديات والحواجز التي تقف في طريق بعض العلوم المعرفية مثل تخصص علم الفلسفة، حيث يزعم تخصص الذكاء الاصطناعي أنَّه يستطيع إعادة بناء وتشكييل وصقل قدرات العقل البشري بينما يُنافي ذلك علم الفلسفة، بالإضافة إلى أن تكاليف هذا التخصص عالية، وهناك محدودية عدد خبراء وعلماء وخريجي هذا التخصص، ومن الممكن أن يؤدِّي هذا التخصص إلى الاستغناء عن الموارد البشرية وهذا من شأنه أن يُؤدِّي إلى زيادة نسبة البطالة بسبب الاعتماد التام على التكنولوجيا.

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