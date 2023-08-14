الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس من هنـــــــــا.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعلن عنه في كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

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تنسيق المرحلة 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023

من جانبه كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات الجامعات لطلاب الثانوية العامة ستنطلق الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5% 

ونظرا لتقارب النتائج بين العام الماضي والحالي في مجاميع الشعب العلمية، أصبح هناك انخفاض طفيف في مؤشرات تنسيق الجامعات بالكليات الطبية عن العام الماضي، وتشير التوقعات طبقا للإحصائيات الأولية إلى أن كليات الطب البشرى ستسجل حدًّا أدنى 90.9%، وكلية طب الأسنان 90.2%، والعلاج الطبيعى 89.5% والصيدلة 88.7%، وسيتم إتاحة مقاعد أمام طلاب المرحلة الثانية بالشعبة العلمية بكليات الطب البيطري والعلوم والحاسبات والمعلومات والزراعة.

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى كلية الهندسة 

وعن شعبة الرياضيات، يوضح المصدر أن كليات الهندسة من الممكن إغلاقها خلال المرحلة الأولى عند 83.9%  نظرا لارتفاع أعداد الناجحين في الشعبة هذا العام.

كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية تتصدران الشعبة الأدبية 

وعلى مستوى الشعبة الأدبية، تتصدر كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام القمة، وسيتم حسم أمرهم هذا العام للمرحلة الأولى بنسبة كبيرة خاصة بعد إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام هذا العام.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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