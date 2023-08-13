ندوة عن دور المرأة في المجتمع تنظمها جمعية كفالة الطفل اليتيم بميت رهينة

عقدت محافظة الجيزة ندوة فى جمعية كفالة الطفل اليتيم بميت رهينة التابعة لمدينة البدرشين وذلك في إطار رصد المشاكل الأسرية من قبل منسق وحدة سكان ميت رهينة ولاء عطية أبوبكر والتنسيق مع الشيخ عصمت أبو عيسى مدير المعهد الدينى والجهات المعنية لحل هذه المشاكل فقد تم التعاون مع منطقة وعظ الجيزة الأزهرية ويمثلها الشيخ أحمد على النادي مدير عام الوعظ بالجيزة.

وتحدث الشيخ أشرف الحمزاوى، واعظ من الأزهر، عن دور المرأة في المجتمع وهي مفتاح العطاء داخل الأسرة وإن دورها من الأمور الضرورية داخل الأسرة وإن بها يكون الأسرة مستقرة ومتكاملة وهي المسؤولة عن توفير النظام داخل الأسرة وهو عماد البيت والأساس الذي يحافظ على سلامته فهي التي توزع المهام داخل الأسرة.

وقال الحمزاوي إن القرآن الكريم حافظ على المرأة ومكانتها وإن دور المرأة يقارب دور الرجل فأصبحت سفيره ودكتوره ومهندسه وغيرها من المجالات وأوضح أنها تساهم في خلق البيئة الهادئة كما تساهم في خلق الجو الملائم لزوجها في إدارة شؤون الأسرة وأوضح دورها في رعاية الأبناء والتماسك الأسري.

وخلال الندوة تم فتح باب المناقشة ولاقت الندوة إعجاب الحضور وكان عدد المستفيدين١٣٥سيده من أهالي قرية ميت رهينة.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحت إشراف الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان وتوجيهات فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية وإشراف نرمين زكريا رئيس وحدة السكان بمحافظة الجيزة تحت رعاية محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين وإشراف صابر نفس مدير الوحدة السكانية بالمركز.



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طرح أراض صناعية وعمرانية بأكتوبر الجديدة





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح أراض استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة بأنشطة متنوعة.

وبمدينة أكتوبر الجديدة تطرح 4 قطع أراض وتضم أرضًا بمساحة 2,634,408 متر مربع بنشاط عمراني متكامل بسعر.‏ 1,440 جنيه للمتر، وأرض بمساحة 5,261 متر مربع بنشاط صناعي بسعر 1,000 جنيه للمتر، وارض بنشاط صناعي بسعر 1,000 جنيه للمتر وأرض بنشاط مخازن بمساحة 5,786 متر مربع بسعر‏ 1,530 جنيه للمتر.

تعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ في تسليم ٢٠٥ قطع أراض صناعية بإجمالي مساحات ٤١٤ فدانا بالمدينة، ويستمر في التسليم حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، حرص الوزارة وأجهزتها المختلفة في التيسير على المستثمرين والمصنعين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات، خاصة الصناعية، وخلق العديد من فرص العمل.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة،أنه سيتم تسليم القطع أرقام 104: 114، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 115: 125، يوم الإثنين 19/6/2023، والقطع من 126: 136، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 137: 147، يوم الأربعاء 21/6/2023، والقطع من 148: 157، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع أرقام ( 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – 413 - 416)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع أرقام (417 – 420 – 421 – 424 – 425 – 427 – 428 - 429)، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 430: 436، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 437: 448، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع أرقام (445 – 453 – 459 – 462 – 463 – 466 – 467 – 470).