الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

فيتوريا يطلب تقريرا تفصيليا من طبيب منتخب مصر عن حالة محمد النني

روي فيتوريا المدير
روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، كلف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، طبيب الفريق محمد أبو العلا، بإعداد تقرير طبي وافٍ عن حالة محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، ومدى جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وكان النني قد تعرض لإصابة قوية في أوتار الركبة، أبعدته عن المشاركة في مباريات فريقه أرسنال الإنجليزي، كما أبعدته عن منتخب مصر طوال الفترة الماضية.

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موقف النني من معسكر سبتمبر

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو أن موقف النني من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر غير محسوم حتى الآن.

وأضاف أن الجهاز الفني نفسه لم يحسم استبعاد النني من معسكر سبتمبر من عدمه وأن اللاعب سيشارك قريبا مع فريقه وأنه يتعافى من الإصابة التي لحقت به، وأن التقرير الطبي لطبيب منتخب الفراعنة سيحسم موقف اللاعب من المعسكر المقبل.

محمد النني لاعب مصر مصر، فيتو

وبدأ العد التنازلي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

من المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني مع نظيره الإثيوبي في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على إستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وأثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.

 

ملامح قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر الوطني معسكرا تدريبيا أواخر شهر أغسطس المقبل، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تقام في كوت ديفوار، وهي المواجهة التي ستكون تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفراعنة التأهل للـ«كان» الأفريقى كأول المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق.

وبات من المؤكد ألا تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكر سبتمبر المقبل أي تغييرات، بعدما استقر فيتوريا على القوام الأساسى لمنتخب الفراعنة فى الفترة الماضية، باستثناء ضم عنصر أو عنصرين لتجربتهما، فى ظل رغبة الخواجة فى إراحة بعض العناصر الأساسية خلال مواجهة إثيوبيا فى ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

قائمة المحترفين

أما عن قائمة المحترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، فتتجه النية لدى روى فيتوريا لعدم استدعاء كل اللاعبين المحترفين، وربما يكون اعتماده أكثر على لاعبى الدورى المحلى لعدم أهمية مباراة إثيوبيا خاصة أنها ستقام في القاهرة.

وربما يقوم فيتوريا باستدعاء بعض اللاعبين المحترفين الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل خلال فترة ولاية روى فيتوريا من أجل تقييم مستواهم عن قرب أمثال سام مرسى لاعب إبسويتس تاون الإنجليزي أو أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندي.

وبات من المرجح أن يشهد معسكر منتخب مصر فى سبتمبر المقبل استدعاء حارس مرمى أو حارسين من الدورى المحلى، خاصة بعد تراجع مستوى محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأول بنادى الزمالك، والأقرب محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا إلى جانب محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلى.

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