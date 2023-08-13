الكشف الطبي على 1100 مواطن، بقرية أبو رواش في كرداسة

نظمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية، وذلك في قرية أبو رواش بمدينة كرداسة.

وتضمنت القافلة الطبية المجانية المكثفة، تخصصات متنوعة، منها "نساء وتوليد - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الجلدية - باطنه - رمد - جراحة - عظام - خدمات الأشعة والتحاليل"، بالإضافة إلى وجود صيدلية وصرف الأدوية مجانا للحالات المحتاجة، وكذلك كشف عشوائي "سكر وضغط واعتلال كلوي".

ووقعت القافلة الطبية المجانية، الكشف الطبي على 1100 مواطن، حيث قدمت القافلة الطبية خدمات والرعاية الطبية لعدد كبير من الأهالي وتقديم الخدمة للمرضى، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

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طرح أراضي صناعية وعمرانية بأكتوبر الجديدة

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح أراض استثمارية بمدينة أكتوبر الجديدة بأنشطة متنوعة.

وبمدينة أكتوبر الجديدة تطرح 4 قطع أراض وتضم أرضًا بمساحة 2,634,408 متر مربع بنشاط عمراني متكامل بسعر.‏ 1,440 جنيه للمتر، وأرض بمساحة 5,261 متر مربع بنشاط صناعي بسعر 1,000 جنيه للمتر، وارض بنشاط صناعي بسعر 1,000 جنيه للمتر وأرض بنشاط مخازن بمساحة 5,786 متر مربع بسعر‏ 1,530 جنيه للمتر.

تعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بدأ في تسليم ٢٠٥ قطع أراض صناعية بإجمالي مساحات ٤١٤ فدانا بالمدينة، ويستمر في التسليم حتى منتصف أغسطس المقبل، وذلك في مواعيد محددة وفقًا للمعلن من الجهاز.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، حرص الوزارة وأجهزتها المختلفة في التيسير على المستثمرين والمصنعين بالمدن الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات، خاصة الصناعية، وخلق العديد من فرص العمل.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة،أنه سيتم تسليم القطع أرقام 104: 114، يوم الأحد 18/6/2023، والقطع من 115: 125، يوم الإثنين 19/6/2023، والقطع من 126: 136، يوم الثلاثاء 20/6/2023، والقطع من 137: 147، يوم الأربعاء 21/6/2023، والقطع من 148: 157، يوم الثلاثاء 1/8/2023، والقطع أرقام ( 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – 413 - 416)، يوم الأربعاء 2/8/2023، والقطع أرقام (417 – 420 – 421 – 424 – 425 – 427 – 428 - 429)، يوم الخميس 3/8/2023، والقطع من 430: 436، يوم الأحد 6/8/2023، والقطع من 437: 448، يوم الإثنين 7/8/2023، والقطع أرقام (445 – 453 – 459 – 462 – 463 – 466 – 467 – 470).