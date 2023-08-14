حوادث المحافظات، الدقهلية تشيع ضحايا حادث كفر شكر، وإصابة 6 في حادث أسانسير، تفاصيل وفاة طبيب أثناء فحص مريضة أورام

شهدت محافظات مصر خلال الـ 24 ساعة عددًا من الحوادث الهامة والمتنوعة ترصدها لكم فيتو خلال التقرير التالي..

5 نعوش في انتظار جثامين ضحايا الدقهلية في حادث طريق كفر شكر

توافد على ملعب بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أهالي سنتماي للمشاركة في استقبال جثامين 5 شباب من عائلة واحدة وأداء صلاة الجنازة.

النعوش قبل وصول الجثامين، فيتو

واتشحت قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنا على رحيل خمسة من خيرة شبابها وفتياتها الذين راحوا ضحية وقوع حادث تصادم سيارتهم بتريلا أثناء عودتهم من حفل تخرج الدكتور مهاب.

حيث ينتظر أهالى القرية وصول الجثامين لتشييعهم من مسجد القرية والدفن بمقابر العائلة.. لــ التفاصيل اضغط هنا

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تفاصيل وفاة د. إيهاب الشيخ بالغربية، مات أثناء الكشف على مريضة أورام

حالة من الحزن خيمت علي وجوه وقلوب محبي وزملاء الطبيب إيهاب الشيخ استشاري جراحة الأورام بمعهد أورام طنطا بعدما فارق الحياة أثناء عمله في خدمة إحدى المريضات والمشاركة في رعايتها صحيا طوال الأسبوع الجاري، ولكن إرادة الله تحققت بصعود روحه إلى السماء.

وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إن الطبيب يبلغ من العمر ٥٢ عاما ويتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.. لــ التفاصيل اضغط هنا

تكثيف أمنى لكشف غموض سرقة أجهزة تكييف بمستشفى دار السلام بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض واقعة سرقة جهازي وحدتى خارجيتين للتكييف بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج من مكانهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارا من وحدة مباحث دار السلام بسوهاج يفيد بتلقيه بلاغا من محمد ع.، أمين مخازن بمستشفى دار السلام المركزى، يفيد باختفاء الوحدتين الخارجيتين للمكيفات الخاصة بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دار السلام المركزى بمركز دار السلام من مكانهما ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.. لــ التفاصيل إضغط هنا

بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في سقوط أسانسير مستشفى بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، سقط بهم أسانسير داخل مستشفى خاص، وجرى نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بسقوط أسانسير داخل مستشفى خاص بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.. لــ التفاصيل إضغط هنا

ضبط صاحب محل استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالغربية

قررت النيابة العامة، حبس صاحب محل استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية.. لــ التفاصيل إضغط هنا