الأحد 13 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط صاحب محل استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بالغربية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس صاحب محل استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى تجارة المنظفات بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية لتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 1.2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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النصب والاحتيال فى الغربية 


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إحتياليـًا وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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