تفاصيل وفاة الطبيب إيهاب الشيخ بالغربية، مات أثناء الكشف على مريضة أورام

حالة من الحزن خيمت علي وجوه وقلوب محبي وزملاء الطبيب إيهاب الشيخ استشاري جراحة الأورام بمعهد أورام طنطا بعدما فارق الحياة أثناء عمله في خدمة أحد المرضى والمشاركة في رعايتها صحيا طوال الأسبوع الجاري ولكن إرادة الله تحققت بصعود روحه إلى السماء



وقال مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إن الطبيب يبلغ من العمر ٥٢ عاما ويتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة.

وذكر أنه أثناء عمله وخلال توقيع الكشف على مريضة بمنزلها شعر بحالة إعياء شديدة وسقط على الأرض مغشيا عليه ثم دخل في غيبوبة مفاجئة.

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وأضاف المصدر الطبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أنه عقب ذلك جرى توقيع الكشف الطبي عليه وتشكيل لجنة من الأطباء وتبيّن بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على المخ إصابته بارتفاع مفاجئ في سكر الدم وجرى نقله إلى العناية المركزة داخل المستشفى، لتوفير كافة العلاجات الطبية اللازمة لكن فاضت روحة الي بارئها.

