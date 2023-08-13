تكثيف أمنى لكشف واقعة سرقة أجهزة تكييف بمستشفى دار السلام بسوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج اليوم الأحد جهودها من أجل كشف غموض واقعة سرقة جهازي وحدتى خارجيتين للتكييف بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج من مكانهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج إخطارا من وحدة مباحث دارالسلام بسوهاج تفيد بتلقيه بلاغا من محمد.ع أمين مخازن بمستشفى دارالسلام المركزى يفيد بإختفاء الوحدتين الخارجيتين للمكيفات الخاصة بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى دار السلام المركزى بمركز دارالسلام من مكانهما ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

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وكلفت إدارة البحث بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها لكشف وتحديد مرتكبى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتولى التحقيق فى الواقعة.

عقوبة السرقة



ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.



كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.



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