بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في سقوط أسانسير مستشفي خاص بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، سقط بهم أسانسير داخل مستشفى خاص، وجرى نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وكان تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بسقوط أسانسير داخل مستشفى خاص بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين إصابة سلمى محمد الدمرادش 22 سنة، ممرضة بالمستشفى، من مركز بيلا بكفر الشيخ، بكدمات بالساقين، ورفيدة إبراهيم خالد 40 سنة، ربة منزل، من أبو دشيشة مركز بلقاس، بكسر في الساق اليمنى، وميادة إبراهيم خالد 43 سنة، من مركز بلقاس، بكسر بالساق اليمنى.

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كمال إبراهيم خالد رجب 73 عامًا، بالمعاش، مقيم بقرية أبو دشيشة مركز بلقاس، بكسر بالساق اليمنى، ومحمد أحمد عبدالفتاح 6 سنوات، من مركز بلقاس، بكسر بالساق اليسرى، وأحمد عبد الفتاح عبد الباري 51 سنة، عامل زراعي، بكسر مفتوح بالساق اليمنى، من قرية أبو دشيشة مركز بلقاس.

وجرى نقل المصابين لمستشفى طوارئ المنصورة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.