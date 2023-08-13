5 نعوش في انتظار جثامين ضحايا الدقهلية في حادث طريق كفر شكر

توافد على ملعب بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أهالي سنتماي للمشاركة في استقبال جثامين 5 شباب من عائلة واحدة وأداء صلاة الجنازة.

النوش قبل وصول الجثامين، فيتو

واتشحت قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالسواد حزنا على رحيل خمسة من خيرة شبابها وفتياتها الذين راحوا ضحية وقوع حادث تصادم سيارتهم بتريلا أثناء عودتهم من حفل تخرج الدكتور مهاب

حيث ينتظر أهالى القرية وصول الجثامين لتشييعهم من مسجد القرية والدفن بمقابر العائلة.

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خيم الحزن على أهالي قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، بعد مصرع 5 شباب من عائلة واحدة في حادث سير مروع على طريق كفر شكر الشرقي الجديد.

في انتظار الجثامين،فيتو

مصرع 5 شباب



اتشحت قرية سنتماي بالسواد حزنًا على وفاة كل من: روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي، ومهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق كفر شكر، ووجود ضحايا ومصاب.

في انتظار الجثامين، فيتو



وعلي الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع 4 شباب وإصابة الخامس، وجرى نقل المصاب للعناية المركزة بمستشفى كفر شكر في حالة حرجة ولفظ أنفاسه، والجثث للمشرحة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

وجاري إنهاء إجراءات تصاريح الدفن لاستلام الجثامين من مستشفى كفر شكر وتشييع الجثامين لمثواها الأخير بمقابر العائلة بسنتماي مركز ميت غمر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الضحايا 5 من أسرة واحدة وهم روان ناصر، وشقيقها محمود ناصر، ونجل عمهما فيصل طاهر وشقيقته منة الله طاهر، ومهاب طاهر من محافظة الدقهلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.