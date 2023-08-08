انطلاق قمة دول الأمازون في البرازيل لبحث تغيرات المناخ

بدأت، اليوم الثلاثاء، قمة تجمع الدول التي تتشارك حوض الأمازون في مدينة بيليم البرازيلية للبحث في التحديات التي تواجهها المنطقة، على أمل إيجاد حلول ملموسة لاحترار وتغير المناخ.

وتلقى المندوبون المشاركون في مطار المدينة الدولي تحية بالرقصة الشعبية "بوي دي ماسكارا" فيما تحتفل المدينة بأكملها بأنها في دائرة الضوء.

وقد بدا الأمر أيضًا وكأنه نوع من الاستعداد لعام 2025، عندما تستضيف المدينة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بنسخته الثلاثين (كوب 30). ويمثل هذان الحدثان فرصة مهمة لهذا الجزء من البرازيل، وهي منطقة غالبًا ما تشعر بأنها منسية.

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أعلى معدل لإزالة الغابات في البرازيل

المعروف أن موقع بيليم يعتبر مهمًا، إذ إنها عاصمة بارا، الولاية التي سجلت أعلى معدل لإزالة الغابات في البرازيل العام الماضي.

وكان الرئيس لولا دا سيلفا قد دعا إلى هذه القمة للجمع بين دول أمريكا الجنوبية الثماني التي تشترك في أجزاء من منطقة الأمازون.

وهذه هي المرة الأولى منذ 45 عامًا التي يُعقد فيها اجتماع مثل هذا، مما يضمن استجابة إقليمية لمكافحة الجريمة وإزالة الغابات، بالإضافة إلى تغير المناخ.

وصرح لولا الأسبوع الماضي: "أعتقد أن العالم بحاجة لأن ينظر إلى هذا الاجتماع في بيليم باعتباره إنجازًا"، حسب "بي بي سي".

تحدثوا وتحدثوا وتحدثوا

وقال: "لقد شاركت في عدة اجتماعات وتحدثوا وتحدثوا وتحدثوا ووافقوا على وثيقة ولم يحدث شيء. هذا الاجتماع هو أول فرصة عظيمة للناس ليُظهروا للعالم ما نريد القيام به".

وقد وعد الرئيس لولا دا سيلفا بعكس اتجاه إزالة الغابات المتزايد الذي شهده عهد سلفه جايير بولسونارو. وفي يوليو من هذا العام، انخفض مستوى إزالة الغابات بنسبة 66 في المئة مقارنة بعام 2022 والتزم لولا باعتماد سياسة تمنع إزالة الغابات بشكل تام بحلول العام 2030.

وفيما تعرف بارا بأنها بؤرة إزالة الغابات في البرازيل، إلا أنها أصبحت مؤخرًا أيضًا فرصة جذابة لصناعة حرجية أخرى مزدهرة، وهي رخصة الكربون.. والطريقة التي تعمل بها رخصة الكربون هي كالتالي: يمكن لمنظمة تلوث صناعتها البيئة، أن تشتري رصيدًا يساوي طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون.

سوق ائتمان الكربون

ويجري شراء وبيع هذه الاعتمادات ويتم تحديد أسعارها مثل أي سوق أخرى. ومع تقدير البنك الدولي لسوق ائتمان الكربون في الغابة بقيمة 210 مليارات دولار سنويًا، هناك إمكانات هائلة.

ورغم أن القمة هي حدث دبلوماسي، فقد تضمنت الاستعدادات للاجتماع عدة أيام من المناقشات حول قضايا بما في ذلك سوق الكربون.

ووقعت في أكانجاتا مؤخرًا، بيان نوايا مع إحدى شركات ائتمان الكربون العاملة في المنطقة.. ولكن لم تطبق المبادرة بشكل شفاف، ولكن يتعين عليهم إجراء دورات تدريبية تشمل الإدارة المستدامة للغابات وتربية الدجاج ومشروعات الغاز الحيوي.

ووجهت اتهامات لشركات الائتمان الكربوني العاملة في إيلا دي ماراجو بمضايقة الأشخاص بهدف إبرام عقود معهم، والضغط على الناس ليكونوا جزءًا من مشاريع هذه الشركات، بدون إعطائهم الكثير من التفاصيل.

ومن وقتها، شارك المدعي العام في بارا في وقف المشاريع التي أثارت القلق. ولا تزال السوق غير منظمة على الرغم من وعد لولا بمعالجة الأمر.

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