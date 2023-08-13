الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. مستشار الرئيس: نتوقع ظهور متحورات جديدة لكورونا.. وتحذير من وزارة النقل بعد كسر زجاج عربات القطارات

متحورات جديدة لكورونا،
متحورات جديدة لكورونا، فيتو

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها: 

أمين المجلس الأعلى للآثار يفتتح أعمال تطوير جامع الأقمر بتكلفة 14 مليون جنيه

 

افتتح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أعمال ترميم وتطوير مسجد  الجامع الأقمر بشارع المعز بتكلفة 14 مليون جنيه بتمويل من طائفة البهرة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مسجد الأقمر يحتوي على أقدم وجهة حجرية في مصر، مشيرًا إلى أن الترميم شمل واجهة المسجد والاعمدة داخل المسجد.

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مستشار الرئيس للصحة: نتوقع ظهور متحورات جديدة لكورونا ونخشى تأثيرها على المرضى

 

المتحور الجديد لكورونا، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "متوقعين ظهور أي متحورات جديدة لكورونا، ولكن ما يقلقنا شدة المتحور ومدى انتشار وانعكاسه علي المرضى وما إذا كان يؤدي إلي مضاعفات ويتسبب في الوفيات".

 

رضا حجازي: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم

 

اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

وأكد حجازى أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.

 

توقعات تنسيق الكليات 2023 أدبي، مفاجأة في تنسيق كلية الآداب

 

 

تنسيق الكليات 2023، يترقب طلاب الثانوية العامة اعتماد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى غدا لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في الكليات الأدبية، وبالاستناد إلى تنسيق الكليات للعام الماضي، تكون كلية الآداب ضمن المفاجآت التي تحملها توقعات تنسيق الكليات 2023 

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بالخطوات كيف يعرف الطالب الكلية المرشح لها

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، من تنسيق الجامعات 2023، والمقرر أن يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور النتيجة،  غدا الإثنين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تعرف على أهم ثلاثة مناجم لإنتاج الذهب في مصر

 

احتلت مصر المرتبة الخامسة عربيا والمركز 31 عالميا من  بين الدول الحائزة للذهب، بعد وصول الاحتياطي المصري  من معدن الذهب إلى 24 في المائة  ليصل إلى 125،8 طنا حتى نهاية النصف الأول من عام 2023، وحرصت مصر على زيادة الاحتياطي من الذهب

ووفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي، بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبى نحو 7 مليارات و773 مليون دولار في نهاية يناير الماضي  طبقا لإحصائيات البنك المركزي.

 

تحذير من وزارة النقل بعد كسر زجاج عدد كبير من عربات قطار

 

حذرت وزارة النقل من عودة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة أثناء رحلاتها، مما يعرض لحياة المواطنين للخطر، مشددة على أن من يثبت تورطه في جريمة رشق القطارات للحجارة سوف يتعرض لعقوبات مغلظة.

 

في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب يوميًا.

 

الأرصاد: سحب رعدية على هذه المنطقة غدا

 

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، تعرض مدينة سانت كاترين للسحب الرعدية الآن وقد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل صباحا،  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد. 

 

الحكومة تناقش وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقارات

 

تصدير العقار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، وذلك بحضور  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الأوقاف تكشف موعد صلاة أول جمعة بالجامع الأقمر 

 

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم إذاعة وأداء صلاة الجمعة بالجامع الأقمر في شارع المعز اعتبارا من الجمعة القادمة بعد انتهاء عمليات تطويره وترميمه وافتتاحه رسميًا اليوم الأحد.


وافتتح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال ترميم وتطوير مسجد  الجامع الأقمر بشارع المعز بتكلفة 14 مليون جنيه بتمويل من طائفة البهرة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم تنسيق الكليات 2023 تشجيع القطاع الخاص توقعات تنسيق الكليات 2023 مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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