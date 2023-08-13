الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الإثنين 14-8-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.  

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حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية وقالت إن أعلى معدلات رطوبة في فصل الصيف تسجل في شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.
ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة.

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حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 13-8-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الأحد 13-8-2023 فى مصر

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