تعرف على أهم ثلاثة مناجم لإنتاج الذهب في مصر

احتلت مصر المرتبة الخامسة عربيا والمركز 31 عالميا من بين الدول الحائزة للذهب، بعد وصول الاحتياطي المصري من معدن الذهب إلى 24 في المائة ليصل إلى 125،8 طنا حتى نهاية النصف الأول من عام 2023، وحرصت مصر على زيادة الاحتياطي من الذهب

ووفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي، بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبى نحو 7 مليارات و773 مليون دولار في نهاية يناير الماضي طبقا لإحصائيات البنك المركزي.

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ترصد "فيتو" تاريخ أهم ثلاثة مناجم للذهب في مصر والتي كان لها الدور الأكبر في تقدم مركز مصر عالميا وعربيا في احتياطي الذهب، حيث أكدت دراسة صادرة عن الموصد المصري إلى أن مصر تحتضن أكثر من 270 موقعا لإنتاج الذهب من بينهم 120 موقعا ومنجما معروفين، وتم استخراج الذهب منهم ومن أهم ثلاثة مناجم للذهب بمصر هي منجم السكري وحمش وايقات والتي اهتمت وزارة البترول والثروة المعدنية بهذه المناجم حتى ساهمت في الاقتصاد القومي.

منجم السكري



ويقع منجم السكرى بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم، من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله وكان بمثابة المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا.

ووقعت الهيئة العامة للثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994، وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج في عام 2010.

ويبلغ عمر المنجم 20 عامًا وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى أفريقيا وأصبح السكرى من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج، وفرص نمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة.

ويعد من أكبر مناجم الذهب ناتجة للمعدن الأصفر في مصر، والجدير بالذكر أن منجم السكري وصل إنتاجه إلى ما يفوق 5،2 ملايين أوقية بالإضافة إلى حجم إيراداته التي تجاوزت 7،5 مليار دولار ويرجع ذلك إلى اهتمام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة بقطاع التعدين، حيث وضعت وزارة البترول خططا مدروسة للاهتمام بمناجم الذهب في مصر ومن خلال إقامة المؤتمرات الدولية لجذب مستثمرين جدد ومنها منتدي مصر للتعدين 2023 الذي ضم كوكبة من الشركات العالمية التي أبرمت عدة اتفاقيات للتنقيب على المعادن بمصر وعلى رأسها الذهب.

ودفعت الوزارة بدماء جديدة لضبط الهيكل الإداري بمنجم السكري وتعيين الكفاءات ومنها تعيين رئيس جديد لمنجم السكري وهو المحاسب محمد محمود وذلك بهدف دعم المواقع التعدينية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.



منجم حمش

منجم حمش هو منجم ذهب فرعوني قديم يقع على بُعد 100 كم غرب مدينة مرسى علم بطريق إدفو مرسي علم بالصحراء الشرقية ومدق ممهد بطول 60 كم تقريبًا، وقد أجريت في المنطقة عدة مراحل من الدراسة في الخمسينيات والسبعينيات والثمانينيات إما بحثًا عن النحاس أو عن الذهب. وقد تم تقسيم المنطقة إلى عدة مواقع يظهر بها معدن الذهب، وهذه المواقع هي منجم حمش القديم، وأبو طردة، وأم تندب، وأرا شرق، وأرا غرب.

في عهد الفراعنة كانت المنطقة التي يقع فيها المنجم بالكامل تسمى “حمش”، وكانت هناك عمليات بحث عن الذهب بدأت باستكشافه ثم تحديد مواقع تركز الذهب عن طريق الدق، بعدها جرت عمليات حفر واستخراج الذهب ثم نقله وتصنيع لاستغلاله في صناعة الحلي والتماثيل، ومجالات أخرى متنوعة.

وقد نجحت الشركة في إنتاج أول سبيكة تجريبية في أبريل الماضي ‏2007‏ وهي أول سبيكة تنتج من منجم مصري بعد توقف ‏50‏ عاما‏. وفى البداية قامت بإنتاج أول سبيكة وزنها 6.5 كجم.

يُستخلص الذهب من منجم حمش بطريقة رش الكومة التي تعتمد على تجميع الصخور الحاوية للذهب وتفتيتها ووضعها على شكل أكوام كبيرة ثم يتم رشها بمحلول من المواد الكيماوية التي تستخلص الذهب من الصخور ثم يُجمع هذا المحلول الحامل للذهب ويُفصل الذهب بطريقة ميكانيكية وكهربية وتحتاج هذه الطريقة لمدة زمنية كافية لجعل المحلول يستخلص معظم الذهب الموجود في الصخور.



واستهدفت شركة حمش مصر لمناجم الذهب إنتاج 360 كيلو جراما عيار 999،9 كحد أدنى والتي تم بيعها للبنك المركزي بالجنية المصري دعما للاقتصاد القومي، وشهدت حمش تطورا كبيرا في الإنتاج حيث استعانت بشركات متخصصة في كافة المجالات لتحديث الآلات

منجم ايقات

ويقع هذا المنجم في الصحراء الشرقية بمنطقة "جبل إيقات" وهي من المناطق الواعدة بالثروات الطبيعية وأهمها الذهب،

واكتشفت المنجم شركة "شلاتين" وفق أحدث الأنظمة المستخدمة في الاكتشافات التعدينية بصحراء مصر الشرقية ومناطق جنوب الصعيد، وبدأت وزارة البترول التشغيل التجريبى لمنجم ايقات، الذي قدر الاحتياطي له بحوالي 1،2 مليون اوقية من الذهب وتبلغ نسبة الاستخلاص إلى 95 في المائة

وصرح مصدر بهيئة الثروة المعدنية "لفيتو" بأن أهم ما يميز منجم "ايقات" بصفته استثمارا مصريا خالصا في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية التي شهدت شراكة ناجحة مع القطاع الخاص.

ويؤكد المصدر بأن مصر لديها عدة مناجم لو تم استغلالها ستكون من أكبر الدول المنتجة للذهب عالميا لأن الذهب المستخرج من المناجم المصرية ليس بحاجة إلى إعادة تصنيع بالخارج لأنه يخرج من المناجم بحالته العضوية الأصلية أي أنه يخرج عيار 24.