الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

راتب خريج كلية التمريض في مصر، لو فاتك الطب إلحق التمريض

كلية التمريض، فيتو
كلية التمريض، فيتو

راتب خريج كلية التمريض، يدخل عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم في حالة من الحزن والحسرة إذا لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بكلية الطب أو الأسنان أو الصيدلة، بسبب ارتفاع الحد الأدنى للقبول بها، لكن هناك فرصة أخيرة لا تزال أمام طلاب الثانوية العامة للالتحاق بإحدى كليات القطاع الطبي، وهي كلية التمريض، ويتساءل معظم الطلاب عن راتب خريج كلية التمريض لضمان مستقبلهم وتأمين أساسيات حياتهم.

ويأخذ الموظف في مهنة التمريض في جمهورية مصر العربية راتب 7090 جنيه في الشهر، فهذا هو المتوسط للمعدل الشهري لراتبه، ليكون المعدل السنوي 85 ألفا و100 جنيه، وتتراوح الرواتب في العموم بين 3800 جنيه كحد أدنى و10700 جنيه كحد أقصى.

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راتب خريج كلية التمريض فى مصر

ويحصل الممرض الجامعي الذي يمتلك من 3 إلى 5 سنوات من الخبرة العملية في مجال التمريض على راتب 5800 جنيه بالشهر.

مرتب خريج كلية التمريض

بينما يخلص خريج كلية التمريض الذي يمتلك خبرة عملية أكثر من 5 سنوات، على راتب يبدأ من 9000 جنيه وحتى 10,000 جنيه في الشهر.

راتب ماجستير تمريض 

أما الممرضين الذين يمتلكون خبرة أكثر من 5 سنوات والحاصلين على درجة الماجستير في التمريض، فتبدأ الرواتب الخاصة بهم من 11,000 جنيه بالشهر.

مرتبات خريجي كلية التمريض

ويبدأ ‏راتب خريج كلية التمريض في مصر الحاصل على درجة الدكتوراه من 12,000 جنيه شهريًا.

واجمال فالموظف في مهنة ممرضة أو ممرض في مصر يكسب في المتوسط حوالي 7,090 جنيه شهريا إذ تتراوح الرواتب بين 3,830 جنيه (الحد الأدنى) إلى 10,700 جنيه (الحد الأعلى). 

ويشمل الراتب المبين امتيازات العمل مثل السكن والتنقل، حيث يعتمد راتب خريج كلية التمريض بشكل كبير على خبرة الشخص وعوامل أخرى.

والعاملين في هيئات التمريض بداية من حديث التخرج والخبرة من 3 إلى 5 سنوات يتقاضون من 9 آلاف و200 جنيها وحتى 10 آلاف و350 جنيها، بينما الخبرة أكثر من 5 سنوات أو حاصل على ماجستير سيحصل على 11 ألفا و500 جنيه والخبرة أكثر من 5 سنوات أو الدكتوراة 12 ألفا و650 جنيها والدبلوم حديث التخرج يحصل على 5 آلاف و750 جنيه والمعهد الفنى حديث التخرج يحصل على 6 آلاف و325 جنيها وفنى التمريض يتراوح راتبة بين 6 آلاف و900 جنيه وحتى 8 آلاف و50 جنيها.


هل يحق لخريج كلية تمريض فتح عيادة؟

ويتساءل الكثير من الطلاب هل يحق لخريج كلية تمريض فتح عيادة؟ ويمكن أن يفتتح خريج كلية التمريض عيادة نساء وتوليد خاصة ولكن يشترط لذلك عمل زمالة في النساء والتوليد لمدة عامين كاملين، تمكنه من إجراء عمليات ولادة طبيعية دون القيصرية.

ويحصل خريج الكلية بعد الحصول على زمالة مكافحة العدوى لمدة عامين دراسيين على لقب خريج كلية التمريض وهو استشاري مكافحة عدوى.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

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