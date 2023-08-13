الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قرار جديد من القضاء الفرنسي بشأن قاتل المراهق الجزائري نائل المرزوقي

الشاب نائل، فيتو
الشاب نائل، فيتو

أكدت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي بـ فرنسا استمرار اعتقال ضابط الشرطة المسؤول عن قتل الشاب الجزائري نائل المرزوقي في مدينة تقع بالضاحية الغربية للعاصمة باريس، يوم 27 يونيو.

وقالت محكمة الاستئناف في بيان صحفي "إن غرفة التحقيق في فرساي ووفقا لطلبات مكتب المدعي العام، رفضت طلب الإفراج".

وأضاف البيان أن "المتهم يبقى رهن الاعتقال"، أنه تم اتهام الشرطي فلوريان م.، 38 عاما، بالقتل العمد منذ 29 يونيو.

Advertisements

وفي 6 يوليو طلب المتهم الإفراج عنه وهو ما رفضته غرفة التحقيق، وطبقا للمحكمة فقد استأنف القرار في 1 أغسطس.

وبحسب وكالة «فرانس برس» أفاد لوران فرانك لينارد محامي المتهم، بأنه قدم استئنافا لنقض الحكم، زاعما أن الاعتقال غير قانوني وأن الشرطي ليس لديه ما يفعله في السجن.

وتابع المحامي لوران فرانك لينارد قائلا: "سنقاتل حتى يخرج".

جمع تبرعات للشرطي قاتل الشاب نائل في فرنسا

أثارت حملة لجمع التبرعات لصالح الشرطي الذي قتل الشاب نائل في فرنسا غضبا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُتل الشاب الجزائري الأصل نائل (17 عاما) برصاص شرطي أطلق عليه النار من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة.

وأطلق السياسي الفرنسي السابق، جون ميسيحة، حملة على موقع "gofundme" الشهير، قائلا إنها تهدف إلى دعم عائلة شرطي نانتير، "فلوريان إم.".

 

تدشين حملة تبرعات لقاتل المراهق صاحب الأصول الجزائرية في فرنسا

وأضاف: "فلوريان قام بعمله وهو يدفع الآن ثمنا باهظا.. لندعمه بشكل كبير وندعم تطبيق القانون".

وحصدت الحملة أكثر من 700 ألف يورو في أقل من 3 أيام، حيث ساهم فيها أكثر من 34 ألف شخص.

وقال موقع "سي نيوز" الفرنسي إن حملة جمع التبرعات كانت تهدف إلى جمع 50 ألف يورو فقط، لكنها تجاوزت هدفها بشكل كبير وفي فترة زمنية قياسية.

وخلفت هذه الخطوة غضبا عارما على المواقع الاجتماعية، حيث قال أحد المعلقين: "أنتم تدعمون ماديا شخصا قتل شابا عمره 17 عاما، وتفتخرون بذلك.. أنتم مجانين تماما".

وذكرت معلقة أخرى: "هذه الحملة تظهر أن الكثير من الناس يتفقون تماما مع عمليات إطلاق النار التعسفية"، وأضافت أخرى: "حرفيا، هناك آلاف الأشخاص الذين يتفقون مع ما قام به الشرطي قاتل نائل".

كما أعربت جدة نائل، في مقابلة أجرتها معها قناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية الإخبارية، عن صدمتها لحملة التبرّعات التي نظّمت على الإنترنت.

وقالت: "الحزن يملأ قلبي. لقد سلبني حفيدي. هذا الرجل يجب أن يدفع الثمن كأيّ شخص آخر".


مقتل مراهق من أصول جزائرية على يد شرطي فرنسي

وشهدت فرنسا على مدى 5 أيام متتالية أعمال عنف إثر مقتل فتى 17 عاما من أصول جزائرية بيد الشرطة.

البداية كانت عندما أثار مقطع فيديو مصور يرصد لحظة مقتل مراهق من أصول جزائرية على يد شرطي فرنسي عاصفة من الغضب في فرنسا، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لإصدار بيان عاجل لتهدئة الأوضاع.

ووثق الفيديو لحظة إطلاق أحد ضباط الشرطة الفرنسية الرصاص على شاب من أصول جزائرية بدعوى رفضه الامتثال إلى الأوامر بمدينة نانتير ما أدى إلى مقتله، فيما تم حجز الضابط بتهمة "القتل العمد".

وتم الكشف أن الشاب من أصول جزائرية ويدعي نائل م.، وهو يعمل كعامل توصيل.

وأثارت مقاطع فيديو صوّرت الحادثة، تساؤلات حول "التدخل الأمني العنيف" وخلفت ردود فعل سياسية غاضبة.

بعد أيام من حادث الشاب الجزائري نائل.. وفاة التونسي سيف تجدد الاحتجاجات داخل فرنسا (فيديوجراف)

الشاب نائل.. من هو المراهق صاحب الأصول العربية الذي أشعل فرنسا ؟ (فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فرنسا نائل المرزوقي أخبار فرنسا المراهق نائل مقتل الشاب نائل الشرطة الفرنسية القضاء الفرنسي مظاهرات فرنسا

مواد متعلقة

قرار عاجل من القضاء الفرنسي بشأن الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل

جمع تبرعات بـ700 ألف دولار للشرطي قاتل الشاب نائل في فرنسا

الشاب نائل.. من هو المراهق صاحب الأصول العربية الذي أشعل فرنسا ؟ (فيديوجراف)

من جورج فلويد إلي الشاب نائل بفرنسا، حوادث فجرت فتيل المظاهرات في أوروبا

الأكثر قراءة

السعودية تستضيف السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر في هذا الموعد

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 13 /8/ 2023

انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة

أحدث ظهور لـ شيكابالا بعد أزمته مع مرتضى منصور

غضب لاعبي الزمالك بسبب تجاهل الإدارة مطالبهم بصرف المستحقات المتأخرة، اعرف التفاصيل

ليفربول يتعادل مع تشيلسي 1/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين إثر خلافات على الميراث بعين شمس

اعترافات صادمة لسائق حرق شقة شقيقته وتسبب في مصرع ٣ أشخاص بعين شمس

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

تدشين رابطة للصلع في الأردن، ما القصة ؟

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن المؤشر الإسلامى المقرر طرحه فى البورصة المصرية هذا العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح سن اليأس وكيفية احتساب عدة المرأة الآيسة

تفسير رؤية الأخرس في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل مشاكله

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

المزيد
الجريدة الرسمية