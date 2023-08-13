مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد لبدء الدراسة

انعقد اليوم مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة معوض محمد الخولي رئيس الجامعة وحضور أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وقد استهل "الخولي" المجلس بتقديم خالص العزاء والمواساة للأسرة في جامعة المنصورة الجديدة وصلت التعليم العالي في مصر لوفاة السيد الأستاذ الدكتور فوزي علي تركي عضو مجلس أمناء الجامعة ورئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق ورئيس جامعة بدر كما قام بتوجيه خالص الشكر والتقدير لمسئولي مكتب تنسيق القبول للعام الجامعي 2023 / 2024 وادارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة على حسن سير وانتظام عملية قبول الطلاب.

هذا وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة، وأحيط المجلس علما بتقرير نهائي المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية والإدارية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعرض تقرير مكتب التنسيق بالجامعة بشأن تنسيق الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024، وناقش المجلس نتيجة منتصف فصل الصيف 2022-2024 وجدول الامتحان النهائي لفصل الصيف 2023 والخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2023-2024 بكل كليات الجامعة على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب اعتبارًا من 15 سبتمبر 2023، وقد قام المجلس بتحديد الرسوم الدراسية للسكن الجامعي للطلاب الذين يقيمون بالسكن الجامعي بدءا من 15 سبتمبر 2023، ومناقشة نسب المنح الدراسية لبعض برامج الجامعة، واعداد التجهيزات النهائية لأجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام 2023-2024.

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هذا وقد ناقش على المجلس تقرير المقاسات العلمية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، وعمل بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومستشفيات جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة، وتقرير الاشتراك في معارض اخبار اليوم للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة، واعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لكل برامج الجامعة، وتحديد صلاحيات بنوك الأسئلة للمقرات المطروحة في الفصل الدراسي الأول 2023، وتحديد موعد اختبارات اللغة الانجليزية للطلاب المتغيبين فيها في الامتحان الأخير، ومناقشة المذكرات المعروضة من قطاع شئون التعليم والطلاب.

كما أصدر المجلس تكليفات للسادة العمداء ومديري البرامج بإعداد تقرير وافي عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الكليات، ومناقشة تكليفات الإشراف على الكليات الجديدة، واعتماد آلية التدريب الصيفي والتدريب الحقلي للطلاب التي تنطبق عليهم لوائحها الداخلية، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن العام الحالي 2022-2023

كما ناقش المجلس الاستعداد لتفعيل بعض برامج الشراكة مع الجامعات الأمريكية وفقا لاتفاقيات التعاون الموقعة، وتفعيل بعض البرامج مع جامعة للهايست لندن وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة، اعتماد تقارير الأعذار الطبية وإيقاف القيد للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني 2023، الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم وبقية الاحتياجات المطلوبة حتى تخريج الدفعة الأولى، والأماكن الجديدة التي من المقرر استلامها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم والاستعداد لاستخدام هذه الأماكن لكل كليات وبرامج الجامعة.