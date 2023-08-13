تجديد اعتماد كلية الصيدلة جامعة حلوان من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتجديد اعتماد كلية الصيدلة، يأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قامت بها الهيئة إلى الكلية للتحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وضمان تطبيق الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، وكذلك التحقق من التميز في البحث العلمي وتحقيق خطة خدمة المجتمع ودفع التنمية في محيط الجامعة وذلك طبقا للمعايير التي تضعها الهيئة.

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تجديد اعتماد كلية الصيدلة بجامعة حلوان

وصرح الدكتور "قنديل" إن تجديد اعتماد كلية الصيدلة يؤكد علي استمرار جودة العملية التعليمية والبحثية بالكلية ويدل علي تميز أعضاء هيئة التدريس بالكلية والعاملين وإدارة الكلية في أداء مهامهم وقدرتهم المستمرة علي تطوير مهاراتهم ومعرفتهم التي يتطلبها تنفيذ هذه المهام بجودة عالية.

وأضاف سيادته أن تجديد اعتماد كلية الصيدلة يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة الاستراتيجية والتي تضع أولوية قصوي في تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية طبقا للمعايير المحلية والدولية حتي يكون خريج الجامعة مؤهل للمنافسة في سوق العمل داخليا وخارجيا.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وأشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية أن تجديد اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو نتاج عمل مؤسسي بدعم قوي من إدارة الجامعة وقيادات الكلية من وكلاء ورؤساء أقسام ومشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والعاملين بالكلية وتنسيق وحدة ضمان الجودة بالكلية ومتابعة مستمرة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة.

جدير بالذكر أن تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلية في جامعة حلوان يحتل المركز 401 في تصنيف شنغهاي الدولي من بين ثلاثون ألف جامعة حول العالم مدرجة في هذا التصنيف.

كما حصلت الكلية على أفضل كلية مشاركة في برنامج التميز في التعليم الصيدلي والمقدم من قبل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم الصيدلي بالتعاون مع بنك المعرفة. وتقدم الكلية البرنامج المتميز فارم دي – صيدلة إكلينيكية والذي تم فتح باب التقدم له من خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة.

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