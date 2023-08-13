موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والفريق المنافس

ليفربول، يبدأ فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، غدا الإثنين استعداداته لمواجهة نظيره بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي الممتاز - البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

تقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث يوم السبت المقبل 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي ، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1

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فريق بورنموث الانجليزي، فيتو

ليفربول يتغنى برقم محمد صلاح

تغنى ليفربول بتألق النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق قبل مواجهة تشيلسي اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الحساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر: لاعب واحد فقط تمكن من زيارة الشباك في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لستة مواسم متتالية الملك المصري ولا غيره.