السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

ليفربول يتغنى برقم محمد صلاح التاريخي قبل مواجهة تشيلسي (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

تغنى ليفربول بتألق النجم المصري محمد صلاح هداف الفريق قبل مواجهة تشيلسي غدا الأحد في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الحساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر: لاعب واحد فقط تمكن من زيارة الشباك في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز لستة مواسم متتالية الملك المصري ولا غيره.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي غدا الأحد في افتتاح مباريات الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد.

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ويتواجد محمد صلاح في المرتبة الأولى برصيد 8 أهداف في 6 مواسم متتالية، وذلك منذ موسمه الأول 2017-2018 وحتى الموسم الماضي 2022-2023.

محمد صلاح يحرز 8 أهداف في افتتاح الدوري

وأحرز محمد صلاح 8 أهداف في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي عبر تاريخه وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، وفرانك لامبارد هداف تشيلسي التاريخي ولاعب مانشستر سيتي السابق، وآلان شيرار هداف البريميرليج التاريخي ولاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق.

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رقم خاص يننتظر محمد صلاح أمام تشيلسي

وحال أحرز محمد صلاح هدفا ضد تشيلسي سينفرد برصيد 9 أهداف بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، ويعزز رقمه كأكثر اللاعبين تسجيلا في عدد مواسم متتالية في المسابقة بواقع 7 مواسم.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، يوم 13 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج “معقل الريدز”، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

مباراة ليفربول ضد تشيلسي تنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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