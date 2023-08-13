الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

محمد صلاح يصنع ودياز يسجل هدف ليفربول الأول في تشيلسي

محمد صلاح ولويس دياز،
محمد صلاح ولويس دياز، فيتو

سجل لويس دياز هدف ليفربول الأول في مرمى تشيلسي من صناعة محمد صلاح في الدقيقة 18، في المباراة التي تقام اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول 

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: تياجو سيلفا، ليفي كولويل، أكسيل ديساسي.

خط الوسط: ريس جيمس، إنزو فرنانديز، تشوكويميكا، كونور جالاجر، بن تشيلويل.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج، نيكولاس جاكسون.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون.

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خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، لويس دياز.

خط الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

أرقام وإحصائيات من مباراة ليفربول ضد تشيلسي 

ونستعرض معكم إحصائيات من مباراة تشيلسي وليفربول قبل موقعة الليلة:

أخر 4 مباريات بين تشيلسي وليفربول جميعها انتهت تعادل بنتيجة 0-0 لم تشهد أي مباراة بين فريقين في البريميرليج تعادل سلبي لمدة 5 مباريات متتالية.

أخر مواجهة بين تشيلسي وليفربول في الجولة الافتتاحية على أرض تشيلسي كانت في عام 1937 حينها انتصر البلوز بنتيجة 6 - 1.

انتصر ماوريسيو بوتشينيو مدرب تشيلسي في 5 من أصل 7 مباريات افتتاحية البريميرليج وخسارته الوحيدة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 2015

ليفربول خسر الموسم الماضي خارج أرضه نفس عدد المباريات التي خسرها في أخر 3 مواسم مجتمعة.

لم يخسر ليفربول مباراته الافتتاحية من الموسم منذ 10 مواسم وأخر خسارة له كانت ضد وست برميتش البيون عام 2012.

لم يخسر ليفربول أخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح لم يفشل في التسجيل في المباراة الافتتاحية طوال فترته مع ليفربول.

رقم مميز ينتظر محمد صلاح 

وأحرز محمد صلاح 8 أهداف في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي عبر تاريخه وهو رقم قياسي يتساوى فيه مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، وفرانك لامبارد هداف تشيلسي التاريخي ولاعب مانشستر سيتي السابق، وآلان شيرار هداف البريميرليج التاريخي ولاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق.

وحال أحرز محمد صلاح هدفا ضد تشيلسي، اليوم، سينفرد برصيد 9 أهداف بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في الجولة الافتتاحية للبريميرليج، ويعزز رقمه كاكثر الاعبين تسجيلا في عدد مواسم متتالية في المسابقة بواقع 7 مواسم.

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشكيل تشيلسي ضد ليفربول

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