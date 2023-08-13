ننشر نتائج تشكيل هيئات مجالس إدارات 11 غرفة تجارية بالمحافظات

شهد اليوم الأحد إقامة الجلسة الإجرائية لانتخاب هيئات مجالس إدارات نحو 11 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية للدورة الجديدة «2023 - 2027 »، وذلك تنفيذًا لقرار وزير الصناعة والتجارة.

وشملت انتخابات غرف كل من الإسكندرية، الوادي الجديد، الدقهلية، بني سويف، الإسماعيلية، شمال سيناء، الأقصر، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، البحر الأحمر.

قرار وزير الصناعة بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية للانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

وكان أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أصدر القرار رقم 273 لسنة 2023، الخاص بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة 2023 - 2027، بموعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

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أحمد سمير وزير الصناعة، فيتو

«فيتو» تنشر في السطور التالية نتائج انتخابات وتشكيل مجالس إدارات 11 غرفة تجارية على مستوى الجمهورية:

الوكيل رئيسًا للغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية بالتزكية

فاز أحمد الوكيل برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وأحمد حسن نائبًا أولًا، وأحمد صقر نائبًا ثانيًَا، وعمرو مصيلحي سكرتير عام للغرفة، والدكتور ياسر المناويشي أمينًا للصندوق، والمهندس شريف بقطر أمين الصندوق المساعد، فيما تم اختيار الدكتور كرم كردي ممثلا للغرفة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

أحمد الوكيل، فيتو

خالد عبد الجليل رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر

فاز خالد رضا عبد الجليل برئاسة غرفة البحر الأحمر التجارية لدورة ثانية على التوالى مدتها ٤سنوات قادمة «بالتزكية»، على يوسف حمدان وشهرته على حمدان بمقعد نائب أول رئيس الغرفة، واختيار علاء حسن عمر على نائب ثانى، ياسر سيد أحمد عبد الامام سكرتير عام الغرفة، أنطونيوس صلاح محروس بمنصب أمين الصندوق، صالح جمال صالح حفني بمنصب أمين صندوق مساعد الغرفة.

الشريف رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة البحيرة

فاز محمد شعبان الشريف برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، ورأفت عبد المحسن محمد على نائب أول والدكتور مجدي محمود كمال الصيرفي نائب ثان، ومحمد عبد العزيز بصل أمين الصندوق، وصلاح محمد عبدالمقصود قنطوش أمين الصندوق المساعد، ومصطفى أحمد محمد بدر سكرتير عام.

حاتم عبد الغفار رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ

فاز المهندس حاتم السعدى محمود عبد الغفار برئاسة الغرفة التجارية لكفر الشيخ، ومحمد السيد محمد البيلى نائب أول، وعلاء الدين جعفر نائب ثان، وأسامة عثمان أمين الصندوق، ومحمد صلاح حسن أمين صندوق مساعد، وفؤاد محمد فؤاد سكرتير عام.

جبريل رئيسا للغرفة التجارية بمطروح

فاز مختار جبريل برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، وحسن عبدالمقصود نائبًا أولًا، وصلاح فايز نائبا ثان وممدوح خوير سكرتير عاما، وسليمان على أمين للصندوق، ومحمد حسن أمين صندوق مساعد.

أحمد رعب رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية

فاز المهندس أحمد رعب برئاسة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية للدورة الرابعة على التوالى، والدكتور مدحت الفيومى نائب أول والمحاسب سامى سلطان نائب ثان، والدكتور حاتم المير أمين الصندوق، وأحمد ثروت فتح الباب أمين صندوق مساعد، والسيد حمد التهامى سكرتيرًا عامًا.

أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، فيتو

يحيى محمد يحيى رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة الأقصر

فاز يحيى محمد يحيى عبد الرحمن برئاسة مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، ومحمد فرج خضرى نائب أول، وأحمد حمزة صالح كشك نائب ثان، ورجائى مويس إبراهيم أمين صندوق، وجمال عبد السلام متولى أمين صندوق مساعد، وحسام الدين عثمان إمام سكرتير للغرفة.

عبد العزيز مطر رئيسا لغرفة شمال سيناء بالتزكية

فاز النائب عبد العزيز مطر عضو مجلس النواب برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء للدورة الثانية على التوالي، ومحمد سليم قويدر نائب أول وناصر محمد مسلم عابد نائب ثان، وشريف مصباح أمين الصندوق، ومحمد ناصح خليل أمين صندوق مساعد، وإسماعيل أشرف عبد السميع سكرتيرًا عامًا للغرفة.

أكرم الشافعى رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية بالتزكية

فاز أكرم الشافعى برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وجلال محمد طاهر محمد وشهرته جلال أبو الطاهر نائب أول للغرفة، وأسامة أحمد سيد محمد نائب ثانى، وسعيد محمد محمد عبدالله شعيب وشهرته سعيد شعيب سكرتيرًا عامًا، ووائل كمال عبد العزيز إبراهيم وشهرته وائل أديداس أمين الصندوق، وأحمد سامى محمد على سليم أمين صندوق مساعد.

جعفر رئيسًا للغرفة التجارية بمحافظة بنى سويف

فاز حسن عبدالوهاب جعفر برئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنى سويف للمرة الثانية على التوالى، ومحمد حافظ عبد المطلب دهشان بمنصب النائب الأول، وإسلام عبد العظيم عبدالوهاب عبدالعظيم بمنصب النائب الثانى، نهى خالد قايد الحميلى بمنصب السكرتير العام، عصام عصمت أحمد هريدى بمنصب أمين الصندوق، وأحمد حسن عبدالفتاح مسعود فى منصب أمين الصندوق المساعد.

عربى كامل رئيسا للغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد بالتزكية

فاز عربى كامل يمانى برئاسة الغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد لدورة ثانية، والمهندس عبد الخالق عرابى نائبًا أولًا، ومحمد ناصر عباس نائب ثان الغرفة بالتزكية، وعيد أحمد محمد حمودى أمين صندوق الغرفة، وياسر رشاد رفاعى أمين صندوق مساعد للغرفة بالتزكية، ومحمد عبدالمنعم محمد إبراهيم سكرتيرًا عامًا.