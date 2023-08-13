200 مليون دولار صادرات مصرية إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية غدا الإثنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تأتي تجسيدا للتشاور والتعاون الدائمين والمستمرين تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

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آخر مستجدات القضية الفلسطينية

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

الإحصاء: 12.4% ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية لفلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023

1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.

2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.

4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.

5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.

6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.

7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.

8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.

9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.

10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 133.4%.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.5%.

قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر

وبلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.