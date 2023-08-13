الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الرعاية الصحية تعلن بدء اختبارات القبول للمتقدمين للالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض

اختبارات القبول،فيتو
اختبارات القبول،فيتو

أعلنت  الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء اختبارات القبول للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بنظام الخمس سنوات، وذلك عن العام الدراسى 2023-2024.

 

مهارات التعامل مع الحاسب الآلي

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن الاختبارات تتم للوقوف على مهارات اللغة العربية، اللغة الإنجليزية إضافة إلى اختبارات على مهارات التعامل مع الحاسب الآلي لدى الطالب، فيما يتم القبول لدفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية فى معاهد رعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسى 2023-2024.

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وتابع البيان: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدى، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى في نفس عام التقدم، فيما تشمل مدارس رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد 3 مدارس وتشمل"المبرة، السلام، الحياة بورفؤاد".

 

 تمريض التأمين الصحي الشامل

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، أنه عقب اختبارات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، والتي تشمل أولًا اجتياز اختبار القدرات سواء تحريريًا أو شفهيًا "لغة إنجليزية، لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى"، يتم عقد اختبار كشف الهيئة لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات، إضافة إلى  اختبار القدرات "الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، وغيرها من اختبارات القدرات"، ثم الكشف الطبى والذى يشمل" كشف نظر، كشف باطنى، كشف لياقة طبية للوظيفية"، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

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أكدت على الاهتمام  الذي توليه هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التمريض باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، شمل عدة محاور سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات التدريبية للأجانب لنقل آخر المستجدات إلى الطواقم التمريضية، فضلًا عن استحداث زى جديد للتمريض بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.

 

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