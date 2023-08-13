فحوصات وأشعة مهمة يجب إجراؤها للاكتشاف المبكر للأورام والتشخيص المبكر لها.

ويوجد أنواع متعددة من الأورام، وحسب كل نوع تتحدد له نوعية الأشعة التي تجرى له لأن أورام الجهاز التنفسي تختلف عن أورام الجهاز الهضمي أو أورام الجهاز البولي وغيرها من أعضاء الجسم المختلفة.

وقالت وزارة الصحة إنها توفر جميع خدمات الفحص والأشعة مجانا للمرضى ضمن المبادرات الصحية.

أهم أنواع الأورام الأكثر انتشارا

وفي رصد لأهم أنواع الأورام الأكثر انتشارا، ويتم الكشف المبكر لها في “مبادرة ١٠٠ يوم صحة”، هي أورام الرئة.

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وتشمل الفحوصات التي تساعد في التشخيص المبكر:

١- أشعة مقطعية منخفضة الشدة.

٢- منظار شعبي.

٣- تصوير بوزيتروني.

٤- أشعة مقطعية بالصبغة.

٥- سحب عينة بالأشعة المقطعية، للمشتبه في إصابتهم بأورام الرئة.

سرطان القولون، فيتو

فحوصات سرطان القولون

وثانيا سرطان القولون تتضمن أهم الفحوصات:

١- إجراء تحليل عينة معملية ومنظار قولوني

٢- سحب عينة من القولون بالمنظار

٣- إجراء تحليل باثولوجي للعينة، للمشتبه في إصابتهم بأورام القولون

وثالثا بالنسبة لسرطان البروستاتا تشمل الفحوصات:

١- إجراء اختبار مستوى مستضد البروستاتا النوعي

٢- أشعة رنين مغناطيسي

٣- سحب عينة من البروستاتا بالموجات فوق الصوتية

٤- تحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهم بأورام البروستاتا.

رابعا سرطان عنق الرحم

١- إجراء مسحة ومنظار عنق الرحم

٢- تحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهن بأورام عنق الرحم

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت تسجيل 758 ألفا و791 مواطنًا بـ 9 محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتحويل 103 آلاف و286 مواطنًا لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية بالمجان، وذلك منذ إطلاق المبادرة في 11 يونيو 2023.

علاج الأورام السرطانية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تشمل أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، وبالتالي تقليل الوفيات الناجمة عنها، لافتًا إلى تقديم خدمات توعوية لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، حيث تم تقديم جلسات المشورة لـ 16 ألفا و315 مواطنا.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بـ 9 محافظات، وهي الإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، ومطروح، ودمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، منوهًا إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة في باقي المحافظات تباعًا خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 لتكتمل في جميع المحافظات بحلول شهر مايو 2024.



وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة، سرعة التسجيل عن طريق ملء استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على الرابط التالي.



أو التوجه لأقرب وحدة صحية، للحصول على خدمات المبادرة المجانية «نحو مجتمع خال من السرطان».



قال «عبدالغفار» إنه بعد ملء الاستبيان ومعرفة نتيجته، يتم تحويل المواطن المشتبه إصابته إلى أحد المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان.